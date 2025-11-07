Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 7 novembre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 7 novembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Prosdocimo, primo vescovo di Padova. Il suo nome significa “l’atteso”. San Prosdocimo vive nell’anno zero della Chiesa, a nominarlo vescovo è lo stesso San Pietro che lo invia a Padova, città che lo ricorda e onora come primo capo della Chiesa locale. Gli agiografi gli attribuiscono numerosi miracoli e prodigi. (Leggi tutto)

I TITOLI DEI GIORNALI DI MARTEDI’ 7 NOVEMBRE 1995

Bloccati i bus stracolmi. Troppi pullman del Cotral viaggiano con carichi vietati e molti restano a terra per mancanza di spazio. Studenti esasperati decidono azioni di protesta contro i disservizi. Uno dei responsabili dell’azienda spiega che per mancanza di pezzi di ricambio molte vetture restano ferme nei garage ogni mattina.

Sessanta sindaci chiedono a Badaloni strade e servizi. Ieri vertice con la giunta regionale. Occupazione, alta velocità, piano rifiuti, sostegno alle imprese, i temi trattati.

Al cimitero un vero racket. Sconcertanti conferme sullo squallido mercato delle tumulazioni.

Il gruppo di Alleanza Nazionale si sgretola in consiglio comunale. Nel capoluogo maggioranza di centrodestra a pezzi, Forza Italia chiede la verifica ai suoi alleati.

Gravi danni se straripa il Liri. Mancano i soldi necessari per completare le opere per proteggere Sora e Isola del Liri dalle esondazioni. L’ingegnere capo del provveditorato regionale conferma le paure.

Nuovo ospedale a Cassino. Scambio di accuse sui tanti ritardi. Oggi vertice alla regione.

Il PDS avverte: “Centrosinistra o elezioni“. Dopo l’ingresso del sindaco Petrarcone nel Partito popolare.

Legali, sciopero all’epilogo. A Cassino l’assemblea deciderà oggi sulla cessazione della protesta.

