Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 8 agosto 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 8 agosto 2025.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 8 agosto 2025.

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Domenico di Guzman, fondatore dell’ordine dei predicatori. Umile ministro della predicazione”: in realtà un gigante. Domenico di Guzmán è una delle figure più straordinarie della Chiesa del Medioevo e di ogni tempo. Affronta con ardore le eresie, fonda e diffonde l’Ordine dei Frati Predicatori, vive con la forza e la grazia di un alter Christus. (Leggi Tutto…)

I TITOLI DI MARTEDì 8 AGOSTO 2024

Moto contro albero, due morti. L’incidente è accaduto a Sora. I primi soccorsi da un medico che passava per caso: il suo racconto. Lo schianto dopo una curva: le vittime avevano 18 e 15 anni. Due sono le cause più probabili: l’eccessiva velocità oppure la perdita dell’equilibrio causata da un ostacolo improvviso.

In fumo mille posti di lavoro: comuni sotto accusa. Snobbati gli operai in mobilità.

Prostituta a 12 anni. Ferentino. Era giunta dall’Albania con il miraggio di un lavoro. Latitante il presunto sfruttatore, convalidato invece l’arresto della complice accusata di lesioni.

“Sicurezza, tutto da rifare“. Oggi in stazione a Frosinone si inaugura l’ufficio della Polizia Ferroviaria: erano anni che se ne chiedeva l’istituzione. Il sindacato di polizia lancia l’allarme e propone una sua ricetta. Le emergenze secondo il sindacato Siulp: nuova questura, chiusura del servizio postale di via Verdi, rafforzamento di Sora e Cassino.

Il sindaco divorzia dai suoi sostenitori: “Traditore, vai via“. A pezzi la lista si per Cassino. Ingloriosa fine di un gruppo nato nel 1993 per un preciso patto d’onore.

Il ministero: Astif non si tocca. Fiuggi. È stato chiarito che la crisi al Comune non vive coinvolgere l’azienda termale. Intanto il Tar ha bocciato Ciarrapico che si era opposto alla demolizione del suo teatro tenda.

LE PRIME PAGINE DI VENERDì 8 AGOSTO 2025





