Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 8 novembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 8 novembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Beato Duns Scoto. Nato in Scozia intorno al 1265, entrò nell’Ordine dei Frati Minori e venne ordinato sacerdote il 17 aprile 1291. Completò gli studi a Parigi nel 1296. Grazie ai suoi studi, le intuizioni spirituali di san Francesco furono espresse in pensiero teologico. Morì l’8 novembre 1308. (Leggi Tutto).

I TITOLI DI MARTEDI’ 8 NOVEMBRE 1994

La procura indaga sulle assenze del direttore Tigani. L’inchiesta al conservatorio di Frosinone. I carabinieri sono andati al Ministero della Pubblica Istruzione per sequestrare alcuni permessi per malattia, ma non ve ne era traccia.

Vendita di sangue, inchiesta. Nel mirino della Finanza tutte le case di cura della Ciociaria. Chiesto dalle Fiamme gialle alla direzione della Usl l’elenco delle cliniche dove si fanno operazioni. Tutto sarebbe partito da alcuni esposti presentati da diversi pazienti che si sono visti chiedere il pagamento del plasma per gli interventi.

Assalto all’ufficio postale da parte di quattro banditi con mazza e pistola. A Scifelli di Veroli hanno portato via 50 milioni dalla cassaforte e sono scappati su una Fiat Uno. Fermati dalla polizia due persone sospette.

Gli esperti: “quei quadri sono tutti autentici“. Indagine sui falsari. È un giallo la presenza di tele di immenso valore in Ciociaria.

Revisioni con timbri falsi. Dopo l’incriminazione di 50 persone l’inchiesta si allarga a Cassino. Bolli contraffatti della Motorizzazione di Frosinone, aperto un secondo filone di indagini. La polizia stradale sta cercando di mettere in relazione le nuove certificazioni scoperte con le precedenti relative a Isernia Napoli e Caserta.

La caserma resta, arriva l’esercito dei professionisti. Salva la Simone Simoni di Sora. Il Ministero della Difesa ha deciso: la sede dell’ex reggimento accoglierà presto un contingente di 500 volontari a ferma prolungata.

Chiudono l’ospedale, il paese si mobilita. A Ceprano petizione con 3000 firme e manifestazione di piazza.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 8 novembre 2024.