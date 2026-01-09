Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 9 gennaio 2026

L’attesa assemblea della società non ha risolto i problemi sul tappeto. Tuttavia i toni tra FI-PD e FdI-Lega sono apparsi più distesi e si è avviato un confronto. Niente dimissioni dei vertici anche se le posizioni restano distanti. Non è escluso a questo punto che un accordo venga trovato a Roma sui tavoli regionali e nazionali