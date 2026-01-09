Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 9 gennaio 2026

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 9 gennaio 2026.
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 9 gennaio 2026.
IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Andrea Corsini, c armelitano, vescovo di Fiesole. Di nobile famiglia fiorentina (1301-1373), superiore provinciale dell’Ordine carmelitano e poi vescovo di Fiesole, restaura i conventi devastati dalla peste, aiuta i poveri e compie opera di pacificazione tra i battaglieri comuni dell’epoca, pagando il suo impegno anche con il carcere. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 9 GENNAIO 1995
In sette a giudizio per usura. L’accusa: prestavano soldi chiedendo interessi del 15% mensili. Le indagini scaturitE dalle denunce di commercianti di Frosinone, Boville, Veroli e Monte San Giovanni Campano. L’udienza davanti al gip fissata per il 20 gennaio. Tra gli indagati, un imprenditore di Ceccano ex patron del Frosinone calcio.
Presentati i progetti per fare 38 grandi supermarket. il piano di riqualificazione in cifre.
Lavoro nero, sorpresi all’alba 10 caporali. La polizia ha anche identificato 50 lavoratori di Frosinone diretti a Roma.
Riti satanici nelle ex Fornaci dello scalo. Magia nera nel capoluogo. Portoni sfondati vetri frantumi finestre divelte. E l’altro ieri l’ulteriore sorpresa: macchie di sangue, gambe di animali uccisi e decine di figure tipiche dei riti satanici.
Anna Paola ha avuto la sua bara. Finalmente, dopo 15 giorni, risolta la lite tra le due imprese funebri. Le esequie della donna, morta in povertà, avvenute a spese del Comune solo ieri per un cavillo burocratico. Per colpa di due capitolati d’appalto poco chiari le ditte CHE gestiscono il trasporto della salma e la fornitura delle casse hanno ritardato la sepoltura.
Pioggia di miliardi in opere pubbliche per cambiare la città. Pontecorvo. Il piano del Comune.
Se ne va il pm Anticamorra. Cassino. Ancora una partenza in Procura, organico ridotto del 50%. Il CSM esaminerà oggi la richiesta di trasferimento di Roberto Carrelli Palombi. Torna all’emergenza personale: il Palazzo di Giustizia è alla paralisi.
