Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 9 maggio 2025

Venerdì a Palermo e martedì in casa del Sassuolo i giallazzurri cercheranno i punti necessari per la salvezza. Al “Barbera” sfida ad alta tensione a causa dell’accesa rivalità con i rosanero che puntano a blindare i playoff. Bianco è fiducioso: “Siamo a 40 e ci sono 2 gare per raggiungere l’obiettivo”. Dionisi: “Conta solo il risultato, avversari con qualità”.