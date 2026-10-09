Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 9 ottobre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 9 ottobre 2026

*

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 9 ottobre 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

Ss. Dionigi, vescovo, e compagni, martiri di Parigi. Nel III secolo Dionigi è il primo vescovo di Parigi: a lui è dedicata l’Abbazia di Saint Denis. Inviato a evangelizzare la Gallia assieme al diacono Rustico e al presbitero Eleuterio, questi due vengono decapitati. Il vescovo riporta a Parigi le loro teste prima di essere martirizzato a sua volta. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDI’ 9 OTTOBRE 2006

Incidente, muoiono suocera e genero. Le vittime sono Palma Ferri di 54 anni e Luigi Di Bernardino di 35. La tragedia all’uscita della superstrada di Sora: la Lancia guidata dall’artigiano è finita contro un muretto.

Il papà: «Serena è stata uccisa per salvare due amici dalla droga». L’omicidio di Serena non può rimanere impunito. Papà Guglielmo Mollicone non usa mezzi termini e all’indomani della sentenza della Corte di Cassazione che ha prosciolto definitivamente il carrozziere di Rocca d’Arce Carmine Belli, annuncia battaglia per evitare che il caso venga dimenticato.

Senza personale: la mediateca chiude. La struttura dispone di una cineteca e di un auditorium da 74 posti. L’inaugurazione appena dieci mesi fa. La responsabile: senza formazione, tutto lavoro sprecato.

Dalla Topolino alla cabrio di Mussolini: gioielli d’epoca in mostra. A Frosinone il ventennale del Camef.

Cassino batte l’Andria e continua la scalata. In serie B Iaconi striglia i giocatori del Frosinone in vista della trasferta di Pescara. Cassinati avanti con Carcione, poi vengono raggiunti ma Gatti centra la vittoria

LE PRIME PAGINE DI VENERDI’ 9 OTTOBRE 2026