Abramo e quei migranti sui barconi che appartengono alla nostra famiglia

Le tragedie di Cutro e del ciclone Harry con il sacrificio di tante vite umane non devono essere dimenticate. I naufraghi vanno in primis salvati e poi trattati con umanità. La loro scelta di sfidare il mare è la stessa del patriarca che raccolse l'invito di Dio per compiere una missione per tutti gli uomini

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

“In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra” (Gn 12, 3)

Tre anni fa, nella notte fra il 25 e il 26 febbraio 2023, assistemmo sgomenti al naufragio di un caicco a poche centinaia di metri dalle coste calabresi, all’altezza di Cutro. Perirono almeno 94 persone, fra cui 34 bambini. I corpi raggiunsero la riva nelle ore successive; molti dei circa 200 che erano a bordo risultano ancora dispersi.

Il processo ad una tragedia immane

In questi giorni si sta celebrando il processo nei confronti delle autorità marittime, accusate di non essere intervenute in tempo per soccorrere i malcapitati durante il fortunale. In occasione del procedimento giudiziario, sono tornati i superstiti di quella terribile notte, a ricordarci il dramma che, quotidianamente, si consuma nel Mediterraneo, sempre più cimitero della speranza e della solidarietà.

Un barcone di migranti

I migranti in mare non sembrano più persone da salvare perché in pericolo di vita – come l’umanità e le leggi del mare vorrebbero, sempre – ma persone da respingere, indipendentemente dalla loro situazione. Nemici, insomma, contro i quali schierare quelle navi che invece potrebbero salvarli da morte certa.

Il ciclone Harry, Cutro e… Ceccano

Il ciclone Harry ha colpito duramente le regioni ioniche, provocando gravi danni ma, grazie a Dio, nessuna vittima sulla terraferma. Al contrario, però, quelle onde spaventose hanno travolto diverse imbarcazioni di disperati, come quella di Cutro: se ne vedono gli effetti sulle coste calabre e siciliane, dove affiorano, giorno dopo giorno, cadaveri sfigurati dalla violenza del mare e scarnificati dai pesci.

I superstiti di un naufragio

Sono tutte persone, compresi donne e bambini (vi ricordate cosa si diceva una volta: “Prima le donne e i bambini”?), che avevano affrontato il pericolo della traversata non per divertimento ma per dare un futuro alla propria esistenza e a quella dei figli. Ricordo il racconto di un’anziana donna di Ceccano, emigrata negli anni ’60 sul lago Erie, negli Stati Uniti: il marito era partito prima di lei e l’aveva pregata di raggiungerlo, perché “qui le nostre due figlie potranno studiare“.

E quella donna partì per un Paese lontano, senza sapere una parola di inglese, per abitare in un posto dove d’inverno si arriva anche a 20 gradi sotto lo zero. Lo fece per le figlie, salvandole dalla mancanza di istruzione e di opportunità, proprio come fanno oggi le madri che salgono su quei barconi, con i loro piccoli.

La Genesi e i rischi della migrazione

Anche Abramo, cui si riferisce il versetto del capitolo 12 della Genesi, accetta i rischi della migrazione. Quando Dio lo chiama a lasciare il suo mondo, egli ha davanti a sé una decisione cruciale: rimanere nel potente impero caldeo – dove tutto è deciso da un sovrano che omologa e pretende conformismo in cambio di sicurezza materiale – o accettare la sfida di Dio. Una sfida di libertà, in una terra abitata da popoli diversi, con una missione per tutti gli uomini.

“La tua discendenza sarà numerosa”, è la promessa di Dio. Ma non si tratta solo di una discendenza di sangue: in lui saranno benedette tutte le famiglie della terra. Tutte. È l’alleanza abramitica che accomuna tutti gli uomini, benedetti senza distinzioni geografiche o di razza. Quelle persone sulle barche appartengono alla nostra stessa famiglia, quella dell’umanità, e con umanità vanno trattate: innanzitutto salvandole dal pericolo e poi pensando al loro futuro, che è intimamente connesso al nostro.

L’Eneide

“Che razza di umanità è questa? Che patria così barbara permette un tale costume?”. CosìVirgilio, nell’Eneide (I, 539-540), fa dire ad Enea quando vede che i cartaginesi vogliono respingerlo dalla spiaggia dove il naufragio lo ha scaraventato. Nella lingua originale, funziona ancora di più: “Quod genus hoc hominum? Quaeve hunc tam barbara morem permittit patria?

Siamo tornati a quell’epoca, che già il massimo poeta latino denunciava per la sua crudeltà inumana.