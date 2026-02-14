Architetti dell’esistenza e padroni delle scelte: la cruda attualità della Bibbia

Le cronache di questi giorni sono sature di racconti terribili. Anche nella nostra provincia il quadro è inquietante. Il libro del Siracide, scritto due secoli prima di Cristo, regala un insegnamento fondamentale: la libertà fa la differenza, ognuno può decidere tra il bene ed il male ed assumersi le responsabilità morale delle proprie azioni

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà Sir 15, 16-17

Le cronache di questi giorni sono sature di racconti terribili: una ragazza gettata in una discarica dal fidanzato, un’altra tenuta prigioniera e torturata per giorni, una scia, apparentemente inarrestabile, di femminicidi e violenze sistematiche contro i più deboli. A queste ombre si aggiunge la rabbia delle famiglie colpite dalle tragedie di Crans-Montana o di Rigopiano, deluse da sentenze o da procedure giudiziali, percepite come troppo garantiste nei confronti di chi ha causato la morte dei loro cari.

Anche nelle nostre città lo scenario è inquietante: risse tra quattordicenni, bande che si affrontano nei luoghi della movida ed esplosioni che feriscono il tessuto urbano, mentre lo spaccio di droga si fa capillare, organizzato come in un supermercato.

Fuoco ed acqua

Il momento in cui si innesca l’incendio a Crans Montana

Se presentassimo questo spaccato di realtà all’autore del Libro del Siracide, scritto due secoli prima di Cristo, egli ci risponderebbe con una verità disarmante: “Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà”.

Queste vicende, infatti, non sono frutto del caso, ma di decisioni libere. È qui che risiede l’originalità del pensiero giudaico-cristiano: l’uomo è l’architetto della propria esistenza. Pur immersa in mille condizionamenti naturali e storici, la libertà resta la nostra caratteristica distintiva, ciò che ci rende autentica immagine di Dio. A differenza delle civiltà fataliste, dove il destino dominava persino gli dèi, la Bibbia afferma che siamo padroni delle nostre scelte: tra il guadagno e la sicurezza, tra il possesso e il rispetto, tra l’ambizione e il valore della vita.

La Bibbia

Di fronte al dilemma se privilegiare il profitto o la tutela del prossimo, solo una persona realmente libera può assumersi la responsabilità di compiere il bene, anche a costo di rinunciare a un vantaggio economico. Non si tratta semplicemente di obbedire a norme che possono essere facilmente eluse, ma di non sottrarsi mai alla responsabilità morale delle proprie azioni.

La scelta di campo

Nel linguaggio della fede, questo cammino attraversa le tappe del riconoscimento del limite, quello che nella tradizione si chiama peccato, del pentimento e della redenzione. Tuttavia, affinché questo processo si attivi, serve una scelta di campo: decidere di essere persone libere e coraggiose. Essere liberi non significa attendere un mondo ideale o fuggire altrove sperando in tempi migliori; significa avere l’audacia di abitare il presente, rispondendo alle sue “provocazioni”.

Il pentimento una delle tappe del riconoscimento del limite (Foto © DepositPhotos.com)

Accettare la realtà che stiamo attraversando non è un atto di resa, ma l’unica base solida da cui partire per trasformarla. Siamo chiamati a investire la nostra libertà proprio qui, in questo tempo e con queste persone, senza alibi. Soltanto smettendo di essere spettatori del destino, per diventare protagonisti delle nostre scelte, potremo affrontare i nostri limiti e costruire, un gesto alla volta, una civiltà del rispetto e della responsabilità.