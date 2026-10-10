Attraversare la valle oscura senza perdere la speranza

Dalle inquietudini del presente alle grandi domande sul male e sulla sofferenza, il Salmo ci ricorda che l’amore di Dio è una presenza su cui fare affidamento.

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

Mi guida per il giusto cammino

a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,

non temo alcun male, perché tu sei con me.

Il tuo bastone e il tuo vincastro

mi danno sicurezza Sal 22

La valle oscura. Ognuno di noi dovrebbe chiedersi quali siano le valli oscure che oggi siamo chiamati ad attraversare. La mancanza di denaro? Le malattie? Le guerre? Le liti in famiglia? Il dramma delle migrazioni e la paura del diverso? La violenza tra i giovani? Il caldo terribile del cambiamento climatico? L’intelligenza artificiale priva di controllo? La mancanza di un lavoro dignitoso? L’impossibilità di progettare il futuro?

Tante cose rabbuiano il nostro domani; anzi, ci tolgono la voglia di guardare ad esso con speranza. Scivoliamo lentamente verso una disperazione sotterranea, da cui tentiamo di difenderci con l’indifferenza e il disimpegno: un atteggiamento simile a quello dello struzzo che infila la testa sotto la sabbia per non vedere il pericolo. L’oscurità ci fa paura perché non ci permette di vedere chiaro, ci impedisce di dominare la situazione; avremmo bisogno di interruttori da schiacciare per riaccendere subito la luce, ma spesso questo non ci è possibile.

La “terra desolata”

La Bibbia

Molte volte la vita ci conduce in una “terra desolata”, per usare l’espressione di T.S. Eliot. L’autore del Salmo, tradizionalmente identificato con Davide, si trova anch’egli spaventato dalle tante ombre dell’esistenza, a quel tempo come nel nostro. Se interrogassimo la sola ragione umana o la grande tradizione della filosofia occidentale, scopriremmo che pur avendo affrontato il tema del male e del limite, il pensiero umano da solo non riesce a sciogliere il nodo cruciale. Quando la paura, la sofferenza e la fragilità della nostra condizione bussano alla porta, ci sentiamo persi se non abbiamo un punto di riferimento stabile a cui poggiare ogni nostra giornata.

«Anche se vado per una valle oscura» (la povertà, la malattia, l’abbandono, la colpa commessa…) «non temo perché tu sei con me». È questa la grande intuizione del poeta biblico: abbiamo un unico salvatore, un unico saldo punto di appoggio di fronte al quale ogni costruzione filosofica si scopre inane di fronte alla questione più radicale di tutte: il male e la sua espressione definitiva, cioè la morte.

Non ci sono divinità dedicate cui offrire sacrifici imponenti, indovini e sibille da consultare, sorti da gettare, imperatori su cui contare, armature da indossare e castelli da costruire, armi potenti da inventare, intelligenze artificiali da progettare e realizzare, ma un unico Dio, unica chance di salvezza dal male.

L’amore di Dio

Dante e il suo poema, affresco di Domenico di Michelino

Dante, un altro grande poeta di Dio, racconta un’esperienza analoga all’inizio della Commedia: l’oscurità avvolge la selva in cui si è smarrito senza rendersene conto, travolto dagli eventi della vita. Quando scorge finalmente una luce e prova ad avviarsi verso il colle, i suoi limiti e i suoi difetti — le tre fiere — lo spingono di nuovo nel buio.

Sarà soltanto la catena d’amore delle donne che lo amano (Maria, la madre di Gesù, Santa Lucia, appunto che rende la luce, e la sua Beatrice) e la guida di Virgilio, la sua ragione finalmente sollecitata, a condurlo fuori dalla selva.

Franco Battiato (Foto: rabendeviaregia)

Anche la musica contemporanea, con Franco Battiato,ha ripreso questo bisogno profondo di orientamento, cantando la necessità di un«centro di gravità permanente» a cui ancorarsi per non smarrirsi.

Quel centro, il bastone e il vincastro del pastore su cui poter sempre contare, è l’amore di Dio: una presenza che interviene in mille modi nelle nostre esistenze, soprattutto quando ci troviamo ad attraversare le valli più buie della vita.

(Foto di copertina © Justin Franich).