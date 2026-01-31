Dai monaci buddisti agli abitanti di Minneapolis: i nuovi poveri di Sofonia

Come ai tempi del profeta ebraico ci sono segni di speranza in questi giorni bui. I perseguitati cercheranno giustizia nell'umiltà e seguiranno il Signore. Essi troveranno riparo nel giorno del giudizio

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, che eseguite i suoi ordini, cercate la giustizia, cercate l’umiltà; forse potrete trovarvi al riparo nel giorno dell’ira del Signore. «Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero». Sof 2,3

Ci sono tante immagini potenti che entrano nelle nostre case in questi giorni: il disastro di Niscemi con la sua storia di dissesto idrogeologico mai affrontato seriamente; i bombardamenti senza pietà per far congelare milioni di persone; popoli spinti a lasciare la loro terra; manifestazioni represse nel sangue, con migliaia di vittime; la deportazione di bambini.

Sono scene di violenza che ci riempiono d’angoscia e di paura. Ci sembra che, di fronte a tutto questo, non ci sia speranza per un mondo che appare completamente disorientato – come evidenziava Battiato – alla ricerca di un “centro di gravità permanente” scomparso in pochi mesi.

La marcia di monaci buddisti

Eppure, come ai tempi del profeta Sofonia (VII secolo a.C.), nel momento in cui l’impero assiro collassava sotto le spinte dei Babilonesi, con il terrore che si diffondeva in Israele che si sentiva abbandonato dal suo protettore, ci sono segni di speranza che in questi giorni bui splendono come luci nell’oscurità.

La testimonianza più significativa, a mio parere – per la potenza del gesto rispetto all’umiltà dei mezzi – è la marcia a piedi dei monaci buddisti attraverso gli Stati Uniti: disarmati e al freddo, camminano per testimoniare la propria presenza. È un gesto potentissimo contro i “potenti” che ignorano gli esseri umani, condannandoli ad esistenze terribili, a causa delle loro decisioni.

Non pezzi ma esseri umani

Gli internati ai tempi del nazismo

Per costoro, le persone sono soltanto “pezzi” – proprio come i nazisti consideravano gli internati nei lager – ingranaggi di un meccanismo, non esseri umani con storie, affetti, sogni e speranze. Così si decidono le sorti di migliaia di esseri umani di tutte le età e condizioni, ignorando i principi dei diritti umani e della democrazia, di cui magari ci si fa vanto, come anche sono capaci di fare della fede religiosa una bandiera per le loro violenze.

Quei monaci in marcia sono la risposta dei “poveri” di cui parla Sofonia. Sono i poveri della terra che seguono le vie del Signore e non quelle dei dominatori, ormai travolti dalla bramosia di potere che li porta a inchinarsi al male, quasi adorandolo, come nelle parole di Satana che tenta Gesù: se tu mi adorerai, questi regni saranno tuoi…

Ottanta anni fa le stesse immagini di sofferenza

Accanto ai monaci, ci sono le persone di Minneapolis che hanno difeso le loro case e i loro bambini dalle prevaricazioni delle milizie dell’Ice, rispondendo con la non violenza alla forza delle armi. Ci sono le folle in Iran che manifestano contro un regime basato sulla violenza, rischiando la vita davanti ai pasdaran, che hanno riempito le strade di cadaveri.

Una bambina palestinese

C’è la gente di Kiev e di Odessa che, condannata al gelo dai missili, si riunisce nelle tende per cercare calore dai generatori. E ci sono i bambini della Palestina che tentano coraggiosamente di tornare a scuola, provando a tornare ad una stentata normalità. Sono immagini che ci ricordano la sofferenza della nostra gente, 80 anni fa, per 7 mesi sulla linea del fronte, con migliaia di civili morti e defraudati della loro vita.

Sono questi i “poveri” che cercano la giustizia nell’umiltà e seguono il Signore. Essi, e soltanto essi, troveranno riparo nel giorno del giudizio.