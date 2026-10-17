Dio e la storia: il bene può nascere anche dal caos

Dall’impero di Ciro alle tragedie del nostro tempo, la Provvidenza agisce nel misterioso intreccio delle libere volontà umane, orientando la storia verso il bene senza cancellare la libertà dell’uomo

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

io ti ho chiamato per nome,

ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca.

Io sono il Signore e non c’è alcun altro,

fuori di me non c’è dio;

ti renderò pronto all’azione, anche se tu non mi conosci,

perché sappiano dall’oriente e dall’occidente

che non c’è nulla fuori di me.

Io sono il Signore, non ce n’è altri». Is 45, 4-6

Di fronte a ciò che accade nel mondo è difficile credere ad un disegno provvidenziale: ogni volta che vediamo un telegiornale o cerchiamo notizie aggiornate ci precipita addosso un diluvio assillante di informazioni su guerre e sommovimenti politici che sembrano non obbedire ad alcun ordine.

Tutto appare governato dal caos grezzo e spietato delle lotte fra interessi di molteplici soggetti istituzionali e privati. Non è una sensazione di oggi; gli uomini l’hanno provata da sempre, arrivando persino ad arrogarsi il diritto di arruolare Dio nelle proprie file, ripetendo il comodo slogan che «Dio è con noi».

L’ansia del potere

Nabucodonosor

Sei secoli prima di Cristo la situazione non era diversa. Il popolo di Israele era stato deportato a Babilonia da Nabucodonosor, il Nabucco verdiano. Secoli di politica spregiudicata e di alleanze altalenanti tra l’Egitto e la Mesopotamia avevano illuso Israele di poter fare a meno della giustizia e della Legge di Dio, sordi ai ripetuti richiami dei profeti.

L’ansia del potere e la smania di primeggiare avevano ottenebrato le capacità di giudizio della classe dirigente, trascinandola sulla strada del male e calpestando i più deboli. Di fronte alla tragedia imminente, i governanti di Israele avevano insistito pervicacemente nel loro delirio di potenza, insensibili al grido della popolazione. Sembra di leggere una cronaca dei nostri giorni, non una storia antica.

Ed è qui che accade l’imprevedibile: un re che viene dall’oriente, Ciro, è mosso da calcoli di pura geopolitica, da una spregiudicata ragion di Stato e da quella celebre strategia imperiale di tolleranza, testimoniata anche dal famoso Cilindro di terracotta in cui il sovrano cerca di legittimare il suo potere sull’area medioorientale.

Uno strumento della Provvidenza

Il “Trionfo della Divina Provvidenza” – Pietro da Cortona – 1632-39 – Volta del salone del piano nobile di palazzo Barberini a Roma

Eppure i Persiani lo chiamano «l’unto», il cristo: lo stesso titolo messianico riservato ai re d’Israele e poi a Gesù, venuto a salvare il popolo dal male. Ciro sconfigge i Babilonesi e libera gli esiliati, consente al popolo ebraico di tornare ad essere popolo, fa ricostruire il tempio. Egli non sa di essere, secondo l’interpretazione biblica, uno strumento della Provvidenza di Dio, la quale, come avrebbe scritto Paul Claudel, sa scrivere dritto anche sulle linee storte della storia e delle strategie umane.

Ciro non conosce i progetti divini, non ne adora il volto, eppure Isaia ci mostra come Dio se ne serva perché lui rimane il Signore della storia: Egli non costringe le coscienze, non annulla le libere volontà, ma le sospinge misteriosamente verso il bene, rispettando la libertà dell’uomo e attendendo pazientemente che maturino i tempi per il riscatto dell’umanità. Nei Promessi Sposi, Manzoni trasforma l’Innominato, un pluriomicida in grado di terrorizzare interi territori, nel baluardo della difesa della popolazione contro i signori della guerra che percorrono le vallate lombarde.

Ci viene incontro, in questo cammino di speranza, la preghiera di colletta della messa di domenica 18 ottobre, che ci invita a invocare: «Fa’ che nel misterioso intrecciarsi delle libere volontà degli uomini, nessuna autorità abusi della propria forza e ogni potere si ponga sempre a servizio del bene di tutti».