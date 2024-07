Ecco perché saliamo a Canneto e Vallepietra

Perché andiamo a Vallepietra o Canneto eppure non andiamo la domenica in chiesa. Il bisogno incompreso di spiritualità e il disorientamento delle persone.

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Mc 6,34

Il versetto dell’evangelista Marco ci dà la possibilità di riflettere su quale sia il ruolo del cristiano nel mondo, chiamato a conformarsi a Cristo, a seguirne, cioè, l’esempio. Il contesto descritto da Marco è quello del viaggio che Gesù compie dalla Galilea verso Gerusalemme: la sua fama si è diffusa e tanta gente vuole incontrarlo. Ci sono tante cose da fare, da organizzare. Ma Gesù cerca di fuggire dalla tensione organizzativa, tipica di chiunque deve occuparsi di tante persone, per cercare invece il cuore della richiesta di incontro, che la presenza di una folla così numerosa esprime.

L’esempio dei nostri santuari

(Foto © Alessio Pagliari)

Il primo elemento del versetto è il numero delle persone che vogliono incontrare Gesù. Oggi sentiamo spesso lamentele sulle chiese vuote, sulle processioni che non sono più quelle di una volta, sugli incontri a cui partecipano sempre meno persone. Raramente però ascoltiamo riflessioni sul grande bisogno di spiritualità che viene espresso da elementi diversi dal culto tradizionale.

Basterebbe soltanto pensare, per il nostro territorio, alle folle che salgono verso i santuari, a Vallepietra, a Canneto e in tanti altri posti. Si tratta spesso di persone che non frequentano le liturgie delle parrocchie e che però si ritrovano nel camminare, nell’andare, appunto nel pellegrinaggio.

E’ evidente che ci potrebbero essere, in queste situazioni, elementi tipici della religiosità popolare. Ma anche quella gente, che andò ad incontrare Gesù, non si incamminava per partecipare ad un rito, ma per essere ascoltata, compatita, guarita. Erano persone affamate di speranza.

Ecco il secondo elemento che il versetto mette in evidenza: Gesù non trascura quella gente, non la disprezza, non la considera di poco valore. Gesù, anzi, la vede. Si accorge di quelle persone, trascurate, invece, da tutti i potenti.

Cosa cerca davvero la folla

La processione verso la Santissima di Vallepietra (Foto © Filippo Rondinara)

E’ la prima riflessione che dovremmo fare: siamo in grado di vedere il bisogno che c’è attorno a noi, il bisogno di spiritualità, la ricerca di senso che quella folla esprime?

C’è un versetto, l’ultimo, dell’inno Te Deum, in cui si legge non confundar in aeternum, che io non sia confuso in eterno. La preghiera del poeta innografo è una richiesta di significato, di essere liberato dalla confusione. E’ il terzo elemento del versetto con cui ci stiamo confrontando: tutta quella gente che è venuta a incontrare Gesù erano come pecore senza pastore. A noi, uomini del XXI secolo, questa immagine dice poco. Non siamo abituati più a vedere le greggi né a sapere in che maniera vengano condotte da una parte e dall’altra. Altrimenti sapremmo che, nel momento in cui una pecora non ha più il suo pastore, è persa, è confusa, ha perduto ogni capacità di orientamento, è alla mercé di tutti coloro che vogliono approfittare di lei fino a divorarla.

Da qui, la compassione di Gesù: si rende conto che il dramma di quella folla non sta nelle richieste che avanza, che sono anche le nostre, salute, benessere, difficoltà familiari… Ma sta nell’essere senza pastore, senza guide autorevoli.

Vale per i giorni nostri

Mi pare che questa riflessione possa adattarsi molto bene alle condizioni della nostra vita contemporanea. Spesso vediamo persone, soprattutto giovani, che sembrano essere appunto senza pastore, come anche adulti che non accettano la loro condizione e facilmente scivolano verso comportamenti violenti, perché non riescono a trovare il senso di quello che accade loro.

Che cosa fa Gesù di fronte a questo grande disorientamento? Si mise ad insegnare a loro tante cose, dice l’evangelista. I cristiani hanno, oggi, una grande responsabilità nei confronti delle persone in mezzo alle quali vivono. Sono custodi di un tesoro, quello che chiamano la parola di Dio, che devono trasmettere agli altri.

Devono farlo in tanti modi, sia quelli tradizionali sia inventare soluzioni, modalità comunicative diverse, che siano in grado di intercettare la folla che vuole vedere Gesù, che cerca una risposta di senso, che è affamata di speranza, non tanto in un futuro migliore quanto di comprendere quello che ci accade, per non essere confusi.

