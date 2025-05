Guardare, amare e dire: i tre verbi di Gesù per servire il prossimo

L'evangelista Giovanni pone l'accento sulla grandezza di Cristo capace di dare la vita per gli altri e di voler bene senza condizioni. La lavanda dei piedi uno degli elementi più significativi della fede

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri Gv 13,35

E’ il comandamento più innovativo: identifica una comunità non sul modo di vestire, su come si portano i capelli, su quali parole si possono usare, su quali libri vengono letti, su quale lingua utilizzare, su quali giorni festivi vengono osservati, quanto invece su un semplice comportamento: se avete amore gli uni per gli altri.

L’espressione di Gesù è posta al termine di un lungo discorso che l’evangelista Giovanni inizia subito dopo quel gesto rivelatore, che è la lavanda dei piedi.

La lavanda dei piedi

Nel Vangelo di Giovanni quell’azione di Gesù lo rappresenta appieno: egli non è venuto, come tutti i grandi, per essere servito, per avere un compagnia di persone, un esercito, pronto a dare la vita per lui, anzi è lui, il signore, che dà la vita per gli altri.

Secondo l’evangelista la lavanda dei piedi rappresenta l’elemento più significativo dell’esperienza della vita di Gesù e su quella suoi discepoli devono basare la loro vita, devono fare quello che lui ha fatto. E’ quello che nella tradizione teologica della chiesa si chiama memoriale e che ogni giorno avviene sull’altare, con la celebrazione della messa. Il memoriale non è soltanto un ricordo ma rende attuale qualcosa che è accaduto nel passato con una potenza vivificatrice: il dono dell’esistenza per la vita del mondo.

Nel Vangelo di Giovanni questo segno non è rappresentato dallo spezzare il pane e dalla condivisione del vino ma dalla lavanda dei piedi. Questo dovrebbero essere i cristiani che spesso non riescono ad essere fedeli all’esempio del loro signore, ma nel corso dei secoli proprio quell’esempio ha suscitato tante vocazioni all’interno della Chiesa, tante persone sono state travolte dall’incontro con altri uomini e altre donne, capaci di comportarsi come Gesù aveva fatto, di mettersi, cioè, al servizio degli altri, anche se fossero dei nemici.

Al servizio degli altri

Per questa ragione all’interno delle chiese le pareti sono riempite delle immagini dei santi, persone che non hanno fatto nient’altro che quello che Gesù dice a ciascuno, si sono messi al servizio degli altri, non hanno considerato le altre persone come qualcuno del quale approfittare, massa di manovra per i propri interessi; anzi le hanno considerate come l’elemento più prezioso che Dio ha messo davanti ai loro passi.

Ricordo sempre quei tre verbi che l’evangelista Marco utilizza per indicare che cosa Gesù fa quando quando incontra ciascuno di noi. Nel capitolo 10 del suo Vangelo, ci racconta dell’incontro tra Gesù e un giovane che aveva molti beni. Il giovane si presenta a Gesù, gli dice che vuole essere perfetto e Gesù gli risponde: la cosa più semplice è che tu rispetti i comandamenti che Mosè ti ha dato. Ma il giovane ribatte: questo lo faccio fin da quando ero bambino, non mi basta, voglio fare di più.

Prima di dargli l’indicazione decisiva per la sua vita, Marco dice che Gesù compie tre azioni, i tre verbi, e scrive che Gesù lo guardò, lo amò e gli disse: va’, vendi quello che hai. Gesù dunque prima cerca di capire chi è la persona che incontra, poi lo ama, chiunque egli sia e qualunque risposta gli possa dare.

Amarci gli uni con gli altri

Gesù

Soltanto dopo gli dice quello che che quel giovane deve fare. Penso che questo metodo, guardare, amare, dire, debba essere alla base dei nostri rapporti: innanzitutto capirsi, mettersi nei panni degli altri, quindi amarci gli uni con gli altri e finalmente, nel momento in cui ci sono queste due precondizioni, soltanto allora esprimere le nostre opinioni, i nostri consigli.

Se conosceremo bene il nostro interlocutore e gli vorremo bene non potremo che dirgli cose che gli faranno bene. Pensate a quante volte genitori e insegnanti fanno così: è la radice della vocazione educativa che ha fatto crescere ognuno di noi.