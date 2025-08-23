I genitori e l’arte dell’educazione: i figli non vanno lasciati soli

La lettera agli Ebrei è di strettissima attualità dopo i continui episodi di violenza di cui sono protagonisti ragazzi a volte di 13-14 anni. Madri e padri devono riappropriarsi del loro ruolo di guida per farsì che i giovani possano crescere in maniera sana

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Certo, sul momento, ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Eb 12,5-7

Non si tratta di un testo di pedagogia per i genitori ma, certo, impressiona un po’, soprattutto dopo i ripetuti episodi di violenza fra giovanissimi che hanno riguardato i nostri paesi, anche quelli più piccoli.

Ormai, ogni festa popolare, ogni opportunità di ritrovo serale, ogni sagra, rischiano di trasformarsi in occasione per aggressioni e scontri tra gruppi di bande rivali, la cui età media però non supera, spesso, i 13-14 anni. (Leggi qui: Anagni, brutta di notte tra risse e degrado).

E tutto questo accade ben oltre la mezzanotte, fra ragazzi che poi risultano quasi sempre alterati dall’alcol e da altre sostanze.

Baby-violenti, i genitori cosa fanno?

La domanda che tutti si fanno è come sia possibile, al di là dei fatti specifici e delle responsabilità personali in ogni fattispecie, che i genitori di tutti questi ragazzi, coinvolti in comportamenti da codice penale, consentano loro di stare in giro fino a tardi senza la presenza di adulti fidati e non si rendano conto del pericolo che ragazzi così piccoli corrono, proprio per la loro età.

Credono di essere grandi ma in realtà sono piccoli e la loro capacità di distinguere i comportamenti, a 13 anni, potrebbe non essere sufficiente per rendersi conto del male che si può fare ad una persona, spaccandogli una bottiglia in testa o tirandosi addosso le sedie di un bar all’aperto.

L’abbassamento dell’età media dei gruppi di adolescenti, coinvolti nelle risse che connotano le notti delle nostre città, dovrebbe essere un segnale importante per tutti i genitori, oltre che per i ragazzi stessi. Possibile non ci sia altro modo di divertirsi, addirittura di passare il tempo. Ci si dà l’appuntamento per fare a botte… “Qual è il figlio che non viene corretto dal padre?”, dice il testo evangelico.

La responsabilità educativa

In aumento la violenza giovanile (Foto © DepositPhotos.com)

Oggi questa domanda non sarebbe retorica, come lo era al tempo di Gesù. Il maestro non potrebbe oggi usare un tale esempio. Troppo spesso vediamo figli che non sono tali, ma veri tiranni della vita familiare, abituati ad essere obbediti ad nutum principis, al cenno del principe: la paura di infliggere loro qualche tipo di sofferenza spinge molti genitori a non dire mai di no, con il risultato di creare nella mente del figlio, spesso unico, la convinzione di poter far tutto, in qualunque circostanza.

Si tratta di una responsabilità educativa, cui alcune coppie sembrano aver rinunciato. Gravissimum educationis momentum: il decisivo periodo dell’educazione, così il Concilio Varicano II definisce il dialogo educativo genitori – figli. L’educazione infatti è l’arte di condurre una persona fuori dalle sue minorità, quelle cose che la rendono inferiore, che non le danno la possibilità di essere autonoma. I genitori insegnano ai figli a camminare, a mangiare, a giocare ma anche a pensare e a decidere.

La scuola spia del disagio giovanile

Negli eventi quotidiani, lo stato delle cose si avverte nei rapporti con la scuola, in cui alcuni genitori sembrano essere diventati soltanto gli avvocati dei figli, pronti a prenderne le parti, infrangendo così quel patto di reciproca fiducia su cui si fonda la scuola, cui i genitori affidano i loro figli per un’istruzione più accurata rispetto a quello che loro, da soli, potrebbero fare, non avendo le necessarie competenze dei vari gradi di istruzione.

Così, sempre più spesso, la scuola diventa un luogo di contrasto in cui i figli imparano dai genitori a non ammettere le proprie responsabilità, a non dire il vero, ad utilizzare sotterfugi, a chiedere protezione per evitare la giusta sanzione. E su questi figli i genitori scommettono tutto e vorrebbero che fossero i migliori, sempre, in ogni cosa, dimenticando che ciascuno di noi ha attitudini e desideri diversi.

Così questi ragazzi crescono tra l’assenza di rimproveri e punizioni ma anche con le altissime aspettative che tanti genitori hanno sulla loro vita. Molti insegnanti universitari raccontano di vedere studenti accompagnati a lezione dalle madri, come se fossero all’asilo. E nel momento in cui accade qualcosa che mette in evidenza qualche stupidaggine fatta dai figli, che a volte possono essere anche gravide di conseguenze negative, scatta subito la giustificazione principe: ma, fanno tutti così…..

I vizi non fanno sorridere

Proprio in questi giorni rileggevo Germania di Tacito: in un passo, al n. 16 della II parte, il grande storico romano dice che in Germania (quella dei barbari contro cui i romani lottano per secoli) Nemo enim illic vitia ridet, nec corrumpere et corrumpi saeculum vocatur i vizi non fanno sorridere e il corrompere e l’essere corrotti non si chiama moda.

Dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a camminare “diritti con i loro piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire” Se continueremo con il “fanno tutti così” per questi ragazzi non ci sarà scampo.