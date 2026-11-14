I talenti ricevuti: il dono diventa responsabilità

La parabola evangelica ci ricorda che nulla di ciò che siamo ci appartiene del tutto: intelligenza, capacità, affetti e tempo sono virtù da far fruttare, mettendoli al servizio degli altri e del bene comune

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

“Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse” Mt 25, 14-28

La parabola che Gesù propone ai suoi ascoltatori scardina innanzitutto una convinzione radicata in molti di noi: l’idea che le cose che sappiamo fare, ciò che possediamo e i risultati raggiunti nella vita siano soltanto il frutto del nostro lavoro, dell’impegno e, qualche volta, della furbizia o della spregiudicatezza.

In questo ragionamento trascuriamo però il fattore decisivo che il racconto evangelico rimette in campo: i doni che abbiamo ricevuto.

Il nostro DNA – perciò l’intelligenza, il carattere, il poter parlare, udire, camminare – ma anche l’educazione che ci è stata data, l’amore di cui siamo stati attorniati, la cura che tante persone hanno avuto per noi: i genitori, i parenti, gli insegnanti.

Il giorno del… giudizio

Il Vangelo di Matteo

Spesso dimentichiamo tutto questo, che invece la parabola rimette al centro, riassumendolo nel nome di una moneta di valore considerevole: il talento, appunto, una notevole somma di danaro che, nell’antichità, consentiva a una persona di intraprendere grandi cose. Anche il nostro modo di esprimerci conserva questa traccia: il talento per il disegno, per la scrittura o nello sport; «è un giovane talentuoso», diciamo.

Grazie a queste doti riusciamo a compiere imprese, a costruirci una famiglia e una posizione lavorativa, a raggiungere traguardi – e talvolta, purtroppo, anche a compiere azioni di cui non andare fieri – ma tutto avviene a partire da ciò che ci è stato affidato gratuitamente e che tendiamo a dare per scontato.

Come ricordava il teologo Romano Guardini nel suo commento alle parabole, ciascuno riceve «secondo la propria forza»: il talento rappresenta l’unicità stessa della nostra persona, e nessuno è escluso dal compito di farla fruttare, quale che sia la misura assegnata. Ed è proprio questa la logica del testo: abbiamo ricevuto dei doni e verrà un giorno in cui chi ce li ha affidati ne chiederà conto. È ciò che nella tradizione del catechismo cattolico si chiama il giudizio.

Tutto ciò che facciamo è sottoposto a un vaglio

C’era un nome antico, nel linguaggio teologico, per indicare i momenti estremi dell’esistenza: si chiamavano i novissimi, dal latino novissimus, ossia “l’ultimissimo”, ciò che viene alla fine. Ebbene, questi novissimi, nell’insegnamento tradizionale, erano la morte, il giudizio, l’inferno e il paradiso.

La scuola media Conte di Cassino nel mirino dell’allarme bomba

È un lessico che oggi appare lontano dalla nostra sensibilità, eppure custodisce una verità essenziale: tutto ciò che facciamo è sottoposto a un vaglio. Non dobbiamo immaginarlo necessariamente in una cornice dantesca – non sappiamo come sarà -, ma è il cuore stesso delle domande che venivano poste a Gesù e a cui rispondeva con parabole come questa: cosa sarà dopo la morte, che ci accadrà, chi ci giudicherà e in base a cosa?

L’insegnamento è limpido: ci vengono consegnati dei beni che non sono frutto dei nostri meriti, affinché noi agiamo, li mettiamo a disposizione degli altri e rendiamo migliore il mondo. In questi giorni durissimi, segnati da prospettive internazionali angosciose e da un diffuso clima di smarrimento che tocca da vicino anche la vita quotidiana dei più giovani nelle nostre scuole, sentiamo il bisogno di recuperare proprio questa dimensione della responsabilità.

Il nostro tempo è il bene più prezioso

Non dovremo rendere conto di quanti rosari avremo recitato, di quante messe avremo seguito o di quante processioni avremo percorso. Dovremo rispondere di come abbiamo speso la nostra esistenza, di come il tempo che ci è stato messo a disposizione – il talento più prezioso – sia stato impiegato per fare del bene. Sarà questo il criterio del giudizio: abbiamo avuto la possibilità di edificare o di distruggere, e su questo verremo misurati.

Gesù tra i suoi discepoli

Di certo, come la parabola insegna apertamente, non verrà apprezzato chi non ha avuto il coraggio di mettersi in gioco. Il rimprovero del padrone al servo pauroso è sferzante: «Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse».

Non si tratta di ridurre Dio a un banchiere, ma di usare un’esperienza concreta che gli ascoltatori di Gesù conoscevano bene: i talenti erano somme ingenti, non spiccioli da sotterrare per paura. Anche noi abbiamo ricevuto ricchezze immense – ragionare, camminare, vedere, amare che non dipendono da noi, ma che attendono la nostra libertà per portare frutto, per noi stessi e per gli altri, secondo la parola del Vangelo.

(Testo risultante dal confronto con gli allievi dell’Università delle III Età di Frosinone)