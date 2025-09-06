Il costo della fede è l’amore incondizionato per Gesù

La frase riportata nel vangelo di Luca è sicuramente una delle più significative tra quelle dette dal maestro. Mette in evidenza quanto la scelta di seguirlo debba essere senza limiti e superiore ad ogni legame di sangue, di razza, di etnia e financo di religione

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Lc 14,26

I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima e la tenda d’argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. Sap. 9,14-15

La frase riportata nel vangelo di Luca è sicuramente una delle più spiazzanti tra quelle dette da Gesù. Il maestro mette in evidenza quanto la scelta di seguirlo debba essere incondizionata, superiore ad ogni legame di sangue, di razza, di etnia, di religione financo. Eppure questi legami risultano fondamentali per la vita: la famiglia, la nazione, le tradizioni culturali, la religione. Sono elementi che ci consentono di avere una identità.

Oltre ogni legame

Eppure Gesù dice che bisogna andare oltre questi legami e se accade che i legami contino di più della sequela, allora non si può essere discepoli del maestro. Sembra una regola durissima ma è al centro del messaggio di Gesù ed è uno dei degli insegnamenti più fecondi della sua parola.

Il Vangelo di Luca

Infatti i vincoli di sangue, gli interessi di una nazione, le funzioni di un partito politico, la frontiera di uno Stato possono diventare forti ostacoli nella via che porta a vivere secondo l’amore che Gesù insegna. E’ possibile infatti che noi confondiamo l’amore con l’egoismo di un gruppo, il bene degli altri con i propri interessi. Quello che Gesù annuncia, invece, è un amore che non ha limiti, che non si ferma di fronte agli emarginati, ai peccatori, agli stranieri.

Le tre barriere

Erano le tre barriere fondamentali della sua epoca: i lebbrosi, tenuti ai margini dei villaggi e delle città i pubblicani, considerati indegni di far parte del popolo di Israele, gli stranieri, da cui vivere completamente separati, costituivano corpi estranei almeno nella mentalità comune.

I lebbrosi, una delle barriere dell’epoca (Foto © DepositPhotos.com)

Gesù contesta questi limiti e ci dice che solo nella misura in cui seguiremo il suo esempio, solo nella misura in cui cercheremo il bene di tutti, senza condizioni discriminanti, e saremo capaci di abbattere le frontiere dell’indifferenza e dell’odio che separano appunto i clan, i popoli e le nazioni, soltanto in questa misura saremo seguaci di Gesù Cristo.

La contestazione dunque non è nei confronti della famiglia in sé che anzi è un luogo dove si può sperimentare l’amore e si può imparare ad amare Dio, ma nei confronti dei limiti che la famiglia può porre alle scelte che un uomo è chiamato a fare. Non dimentichiamo mai che Gesù è un rabbi, un maestro della legge: egli parla a persone che sono immerse nell’insegnamento tradizionale di Israele, nella Scrittura. Le sue parole non sono stranianti per i suoi ascoltatori quanto invece risultano per noi.

Bisogna uscire dalla tenda d’argilla

Infatti, nel testo di Luca nessuno contesta le parole di Gesù. Anzi sono assolutamente chiare per quelli che lo stanno ascoltando. Per dare un’idea del contesto culturale in cui Gesù parla, la liturgia di domenica 7 settembre, propone anche un brano del Libro della Sapienza, in cui l’autore, due o tre secoli prima del vangelo di Luca, mette in evidenza i limiti annessi alla natura umana che si confronta con il messaggio che gli viene da Dio.

Le passioni e il clima corrotto creato dal peccato offuscano la mente dell’uomo, non lo mettono in grado di poter decidere liberamente. I ragionamenti si fanno timidi, incerti, perché il nostro corpo corruttibile cioè le nostre paure, i nostri drammi i nostri peccati appesantiscono l’anima, non le consentono di essere libera. E’ la tenda d’argilla che impedisce alla mente di librarsi in alto, a causa del peso delle preoccupazioni dell’esistenza.

Tante volte Gesù insiste sulle nostre preoccupazioni, legate a situazioni assolutamente contingenti che, a ragionarci bene, non varrebbero assolutamente la pena degli sforzi che invece facciamo. Seguire Gesù vuol dire liberarsi da tutti i fardelli che la tenda d’argilla impone sulle nostre vite. Sta a noi scegliere…