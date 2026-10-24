Il grido dei deboli, la giustizia di Dio

Dall’Esodo ai Promessi Sposi, un monito senza tempo contro l’oppressione dello straniero, dei poveri e degli indifesi. E un appello alla coscienza di ogni epoca

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l’aiuto, io darò ascolto al suo grido, la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l’ascolterò, perché io sono pietoso Es 22, 21-26

I versetti del Libro dell’Esodo colpiscono per la loro bruciante attualità. L’agiografo, il nome che viene dato agli autori dei testi biblici, molti secoli prima di Cristo, delinea le norme di una via che il Signore indica a Israele perché realizzi la giustizia, identificando i soggetti più fragili, coloro di cui nessuno si cura e che Dio prende direttamente in carico: il forestiero, la vedova, l’orfano, l’indigente costretto a impegnare persino il proprio mantello per sottrarsi ai creditori.

L’oppressione dello straniero

Non è difficile verificare queste parole nella nostra quotidianità, cogliendo la vertiginosa distanza tra le esigenze etiche proclamate da Dio e i fatti del nostro vissuto.

Migranti alla ricerca di una vita migliore (Foto: Rawpixel / The African Union Mission)

Lo scrittore biblico descrive le diverse categorie di “disperati” che da sempre abitano la storia umana. A cominciare dal forestiero: colui che viene da fuori (dal latino foris), che taglia i ponti con la propria terra non per turismo o svago ma spinto da guerre, carestie, epidemie, persecuzioni di ogni genere.

Quando Luca, nella parabola del figlio prodigo, vuole indicare lo smarrimento radicale, annota che il giovane «se ne andò a vivere in un paese lontano». Vivere altrove, senza conoscere la lingua e i codici di una comunità, rende l’uomo vulnerabile a ogni sopruso.

La legge biblica interviene su questa ferita ricordando a Israele la propria radice nomade e migrante: “Voi siete stati forestieri in Egitto”. Un richiamo impressionante, se pensiamo che gli italiani sono stati per generazioni un popolo di emigranti, eppure oggi faticano a riconoscere nello straniero la stessa esperienza dei propri padri e nonni.

L’accoglienza un dovere sacrosanto

Il dovere dell’accoglienza affonda le radici nelle fondamenta stesse della civiltà umana. Nel mondo omerico, la xenìa (l’ospitalità verso lo straniero) rappresentava il sacrosanto vincolo dell’ospitalità protetto da Zeus Xenios: lo straniero (lo xenos) era sacro, poiché dietro le sue spoglie logore per il viaggio poteva celarsi persino una divinità in incognito.

Un’immagine dell’Eneide

Un’idea universale che ritroviamo intatta nella grande epica classica: straordinario è il grido che Virgilio mette in bocca ad Enea nell’Eneide, quando i Cartaginesi tentano di respingere i profughi troiani, ricacciandoli in mare: «Qui, in pochi, nuotammo fino alle vostre spiagge. Che razza di uomini è questa? O quale patria così barbara permette simile usanza? Ci negano il rifugio della sabbia; dichiarano guerra e ci vietano di fermarci sulla terra più vicina. Se disprezzate il genere umano e le armi degli uomini, temete almeno gli Dei». È la voce dello straniero che interpella la coscienza di ogni impero e di ogni nazione.

La letteratura moderna

Accanto al forestiero, il testo evoca le vedove e gli orfani, privi di difese e consegnati all’arbitrio dei potenti, e scaglia una condanna senza appello contro l’usura. Strozzare chi è nel bisogno, approfittare della disperazione economica per accumulare ricchezza, significa scavare un solco profondo tra sé e l’umanità. «Quando griderà verso di me, io l’ascolterò»: è il sigillo divino posto a tutela della dignità calpestata, un monito eterno contro la spietatezza di un mondo che troppo spesso sceglie di voltarsi dall’altra parte.

Litografia da I Promessi Sposi, padre Cristoforo affronta don Rodrigo (Centro nazionale di studi manzoniani)

Dinanzi a queste dinamiche di oppressione, la letteratura moderna ha spesso fatto da eco alla denuncia profetica: basti pensare a come, nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, venga messa a nudo la spietatezza dei potenti che calpestano i deboli e gli indifesi, contrapposta a quella giustizia superiore che scruta i cuori.

Don Rodrigo, i bravi, il Conte zio, Azzeccagarbugli, la stessa Gertrude pur nell’angosciante delinearsi della sua storia personale, Egidio, che approfitta della sua debolezza, i birri di Milano, tutti costoro approfittano della debolezza della povera gente, trasformando anche i perseguitati in persecutori come don Abbondio. E la povera gente, Lucia, Renzo, Agnese soltanto a Dio e ai suoi fedeli, p. Cristoforo, Federigo Borromeo, possono rivolgersi per trasformare il male in bene.

(Testo preparato insieme agli allievi del Corso Bibbia, pagine di vita, dell’università delle III età di Frosinone).