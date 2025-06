Il messaggio di Dio è universale perché incarnato nella cultura di tutti i popoli

L'importanza delle lingue sottolineata negli Atti degli Apostoli. Descrivono il nostro mondo, in cui ci formiamo e lavoriamo. La parola del Signore è capace di arrivare al cuore di tutti gli uomini

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia At 2,6

È realmente una delle difficoltà che sperimentiamo in maniera abbastanza consueta. Se incontriamo una persona che parla una lingua diversa dalla nostra, a meno che non siamo capaci di esprimerci nella lingua dell’interlocutore, tutto diventa più difficile, scattano le incomprensioni, a volte gli equivoci, che possono generare anche situazioni spiacevoli. Insomma, parlare lingue diverse non è un vantaggio.

La lingua, in realtà, esprime non soltanto ciò che vogliamo dire ma, con il suo lessico, con i suoi modi di dire, addirittura con le sue strutture grammaticali e sintattiche, descrive il mondo in cui noi nasciamo, ci formiamo e lavoriamo. Insomma, la lingua non è semplice interprete dei nostri sentimenti e delle nostre intenzioni.

La Torre di Babele

L’evento descritto nel libro degli Atti degli Apostoli, che narra le vicende delle prime comunità cristiane, dopo la morte e resurrezione di Gesù, al capitolo 2 fa da pendant con la corrispondente vicenda descritta nel capitolo 11, del libro di Genesi in cui si narra la storia della torre di Babele. Secondo l’autore del libro di Genesi, che si interroga sul perché della diversità delle lingue, in quel tempo tutti gli uomini parlavano la stessa lingua, e l’imperatore e tutti i suoi sudditi decidono di costruire una torre per arrivare fino al cielo.

Dio vede quello che sta accadendo e interviene, confondendo loro le lingue. Di solito, interpretiamo il fatto come una punizione di Dio, un intervento per impedire che gli uomini siano troppo potenti, diventino come lui, appunto ascendano al cielo, il luogo della dimora di Dio. In realtà, il significato della confusione delle lingue è diverso: è la salvaguardia delle tradizioni, delle culture, dei modi di essere di ogni singolo popolo, minacciato invece dalle intenzioni Imperiali di un potere straordinariamente forte che vuole omologare tutti: tutti Romani, tutti babilonesi, tutti Egiziani… La confusione delle lingue è la risposta alla minaccia imperiale.

Non sono gli ascoltatori a dover imparare la lingua

La varietà delle lingue è un bene, anche se può generare tante difficoltà. Il messaggio di Dio invece non ha bisogno di una lingua uniformante: dio non parla in latino, in greco, in aramaico, non è sopraffazione sugli altri, non si impone violentemente.

Il racconto del libro degli Atti è chiarissimo: non sono gli ascoltatori a dover imparare la lingua di colui che parla ma ciò che viene detto in nome di Dio è compreso in tutte le lingue del mondo, nessuna esclusa. Anzi, ogni lingua del mondo è così valorizzata, non deve sottomettersi alle altre ma deve aggiungere la propria specificità alle tante particolarità delle molteplici capacità espressive degli uomini.

Il grande sogno

Il capitolo secondo del libro degli Atti è un grande sogno: il messaggio di Dio, la Parola, è universale, è capace di parlare a tutti gli uomini perché deve essere incarnata nella cultura di ciascun popolo. E’ il grande messaggio della Pentecoste: lo Spirito di Dio, il soffio che trasforma la creta in un essere vivente, è per tutti, soffia dove vuole, e non c’è nessuno che possa limitarne l’azione.

Dio interviene nella storia dell’uomo attraverso gesti che sono spesso incomprensibili ma che consentono a tutti noi di conservare la speranza, pur in giorni così minacciosi per noi tutti. Quando Dio agisce suscita meraviglia, stupore, perché muove cose impensabili.

Vieni, Spirito Creatore.