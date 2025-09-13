Il nostro serpente di bronzo? Basta guardare colui che hanno trafitto

Mosè nel racconto dei Libro dei Numeri indica la strada della salvezza perché nessuno può farcela da solo. Anche Gesù utilizza il famoso versetto riferito a se stesso. L'esempio di Dante e Virgilio

Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l’asta; quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita Nm 21,9

È un episodio molto conosciuto: siamo nel deserto, il popolo è disperato perché non si riesce a vedere il punto di arrivo di questo lungo cammino, che avviene, in condizioni estreme, nella penisola del Sinai. A tutte le situazioni di difficoltà che derivano dalla vita nel deserto, se ne aggiunge un’altra pericolosissima, serpenti velenosi che mordono chiunque si avvicina loro, uccidendolo.

Le vittime non si contano più e allora si rivolgono a Mosè perché li salvi. Il profeta erige un serpente di bronzo sopra un’asta. Dio gli ha detto di fare così, Dio offre a Mosè la chiave della salvezza, lo strumento per salvarsi dal male costituito, in questo caso, dalla presenza dei serpenti velenosi: chiunque venisse morso dal serpente e guardasse il serpente di bronzo veniva salvato dal veleno mortale.

Dio offre a tutti l’occasione di salvarsi

Il serpente di bronzo

Gli esegeti, gli studiosi del testo biblico con strumenti scientifici, hanno discusso molto sulla natura del serpente. All’interno del tempio di Israele si trovava la raffigurazione di un serpente chiamato nehustan, che probabilmente deriva dalla parola ebraica per bronzo. Non se ne conosceva bene l’origine. Spesso era stato scambiato come un idolo e, probabilmente, il racconto del Libro dei Numeri da cui è tratto il versetto, vuole essere un modo per dare significato a quel serpente.

Ma, al di là della ricerca esegetica, quello che conta è il significato del racconto: l’uomo vive in un mondo pieno di pericoli, vive circondato dal male e non è in grado, da solo, di salvarsi da questa condizione, ha bisogno di qualcuno che lo salvi. E Dio gli offre la possibilità di salvarsi: è sufficiente che l’uomo scelga se guardare il serpente di bronzo o no.

Gesù come Mosè

Gesù stesso utilizza questo versetto del Libro dei Numeri riferito a se stesso: come Mosè innalzò il serpente così il figlio dell’uomo sarà innalzato. Lui è il serpente di bronzo da guardare, da cui prendere esempio, ottenere l’orientamento per sfuggire i mali che ci circondano. La domanda che noi dobbiamo farci oggi è: a chi vogliamo lo sguardo, quale salvatore cerchiamo?

Siamo circondati dal male: la guerra, la sopraffazione, la violenza, l’odio, la tentazione di rinchiuderci in noi stessi. Sono i serpenti che, nel deserto della nostra solitudine, minacciano la nostra vita interiore inaridendoci, soffocando entusiasmo e generosità. Dio ci offre una via d’uscita ma siamo noi che dobbiamo scegliere di percorrerla.

Dante ed il “duca” Virgilio

Dante Alighieri

Accade anche a Dante nel prologo della commedia. Il sommo poeta ci dice di aver trovato una profonda delusione, nel momento in cui, convinto di aver trovato la strada per uscire dalla selva oscura, grazie al fatto di aver visto i raggi del sole, era di nuovo precipitato verso il basso a causa delle fiere che gli si sono parate davanti. Disperato, si era reso conto che da solo non sarebbe mai riuscito a scalare il colle, per raggiungere la luce, uscendo finalmente dalla selva tenebrosa.

In questo momento di disperazione, scorge da lontano una figura che non sa dire se sia viva o morta. Chiede aiuto e quella persona si rivela quel Virgilio a cui il fiorentino deve gran parte della sua arte poetica. Virgilio, il duca mio, come Dante lo chiama, la sua ragione dunque, gli fa capire che da solo non potrai mai farcela: Dante deve fare un cammino che gli consenta di renderti conto della realtà e che lo porti finalmente alla salvezza.

Insomma, da soli non siamo capaci di salvarci dal male, abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi e che ci porti fuori della selva oscura. E’ sufficiente rivolgere lo sguardo a colui che hanno trafitto.