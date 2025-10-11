Il sole della pace è sorto a Gaza come in Italia il 25 luglio del 1943

Le parole del vangelo di Luca, pronunciate da Zaccaria, sono un messaggio di speranza contro le guerre. Attuali come non mai in questo periodo storico

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Lc 1,77-78

Le immagini dei bambini e della gente in festa a Gaza ma anche a Tel Aviv mi hanno fatto subito pensare a quello che accadde il 25 luglio del ‘43 in Italia. La caduta del fascismo, dopo il voto del Gran Consiglio, fu accolta dalla gente con l’entusiasmo di chi finalmente vedeva uno spiraglio di pace, dopo tre lunghi anni di guerra.

Certo, non era la fine delle ostilità: anzi ci sarebbero stati ancora due durissimi anni di guerra per gran parte del territorio della penisola.

Il primo passo verso la speranza

Ma quel 25 luglio fu un segnale inequivocabile: si poteva tornare a sperare, si potevano dirigere i passi sulla via della pace, rinunciando finalmente alle parole di guerra e al militarismo esasperato. Per questo mi hanno colpito le immagini della gioia dei Palestinesi e degli Israeliani, dopo due anni che hanno riempito di cadaveri i kibbutz del 7 ottobre e la striscia di Gaza, sistematicamente distrutta dall’esercito israeliano.

Bombardamento su Gaza (Foto: courtesy Gaza Tv News)

E’ soltanto il primo passo, è soltanto la certezza che per ora non cadranno più tante bombe come prima. La via della pace dovrà essere percorsa e sarà complicata, piena di trabocchetti ma è su quella strada che bisogna avviarsi, pur sapendo che ci saranno quelli che lavoreranno contro gli accordi, contro la pace, per far continuare la guerra e la strage.

L’aspirazione massima dell’uomo

Le parole riportate dal vangelo di Luca sono pronunciate da Zaccaria, sacerdote del tempio, nel momento in cui gli chiedono il nome da dare al figlio che, con sua moglie Elisabetta, sta presentando per la circoncisione. Il cantico di Zaccaria, che ogni giorno viene recitato nella chiesa cattolica alle lodi mattutine, si conclude con l’aspirazione massima dell’uomo, la pace, la cui speranza abbiamo visto brillare sui volti di quelle persone, finalmente in giro tra le macerie.

L’evangelista Luca

Senza timore del ronzio dei droni telecomandati o delle granate israeliane, ma anche tra le famiglie degli ostaggi ancora vivi e che in questi due anni hanno presidiato senza mollare mai quella piazza di Tel Aviv, continuando a contestare le decisioni belliciste del governo israeliano.

La via della pace nel 1943 fu molto complessa e difficile: abbiamo visto, oggi, le stesse colonne di profughi di 80 anni fa, migliaia di persone che cercano di tornare a casa, meglio a quello che sarà rimasto delle loro case e dei loro cari.

Uomini coraggiosi

Quell’itinerario sulla via della pace consentì all’Italia di risollevarsi dalle macerie della guerra e di poter contare su un lungo periodo di pace, che, da 80 anni, ci ha preservato dall’esperienza della guerra. Ci furono uomini coraggiosi che decisero di impegnarsi su quel cammino, superando anche le differenze che li distinguevano, convinti che la pace fosse il bene più prezioso, per il quale valeva la pena sacrificarne altri, fino addirittura alla vita.

Ci sono stati uomini coraggiosi, anche in questi giorni, che hanno lavorato per questo primo passo sulla via della pace. Lo hanno fatto in tanti modi diversi, a seconda del proprio ruolo: chi da diplomatico, chi da cittadino sceso in piazza per dire finalmente: basta con la guerra e con le stragi. Mi rendo conto che la situazione è legata ad un filo, ma si tratta di un filo di speranza che val la pena sostenere in tutti i modi. Continuiamo a dirigere i nostri passi sulla via della pace.