La “correzione fraterna” tra dignità e la ricerca della salvezza di chi sbaglia

Il brano del Vangelo di Matteo indica come ci si deve comportare se una persona commette un errore. Servono comprensione, rispetto, riservatezza e delicatezza cercando di custodire i legami. Ed invece oggi prevalgono gogna, violenza verbale ed aggressività con i social che fanno da cassa risonanza

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. Mt 18, 15-17

Cosa si deve fare nel momento in cui ci si accorge che qualcuno sta sbagliando? È una situazione in cui ci possiamo imbattere in ogni istante della nostra esistenza: in famiglia, al lavoro, a scuola, lungo la strada e, soprattutto, nelle discussioni sui social network, che ormai raggiungono vette di violenza verbale davvero eccessive.

Pensate a cosa accade quotidianamente in rete quando qualcuno esprime un’opinione non condivisa: non ci si limita a controbattere educatamente, ma si scatena una valanga di commenti carichi di odio.

È quella tendenza alla condanna sommaria che la letteratura ha descritto tante volte: già Seneca, nel suo De Ira, ricordava come la rabbia spinga a punire prima di aver compreso, mentre la ragione chiede tempo, riservatezza e ascolto.

Una questione spinosa

Gesù tra i suoi discepoli

Gesù affronta una questione spinosa, che nella prassi del tempo rischiava spesso di tradursi nella condanna immediata e nell’emarginazione della persona. Nel Vangelo di Giovanni, ad esempio, durante il racconto della guarigione del cieco nato, si evidenzia come i genitori del giovane non abbiano il coraggio di testimoniare a suo favore proprio per la paura di essere espulsi dalla sinagoga e isolati dal contesto sociale ed economico.

Consapevole di questo rischio, Gesù stabilisce un procedimento profondamente umano e pedagogico, fondato sul rispetto assoluto della dignità di ciascuno. Se seguissimo oggi le sue indicazioni, tanti rapporti conflittuali potrebbero essere mitigati e avviati verso soluzioni pacifiche.

Ciò che colpisce di più è il presupposto da cui parte il Vangelo: la persona che sbaglia rimane, comunque e prima di tutto, un fratello. Non è un nemico da abbattere né un inferiore da svergognare. Viene in mente la grande lezione di Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi, quando il cardinale Federico Borromeo richiama Don Abbondio: il compito di chi guida o corregge non è mai quello di mettere alla gogna o giudicare dall’alto in basso, ma di cercare la salvezza e il bene dell’altro, custodendo il legame che ci unisce.

Riservatezza, gradualità e delicatezza

I social network spesso diventano dei tribunali dove si celebrano processi sommari e si emettono sentenze feroci

Ecco perché il primo passo indicato da Gesù è la riservatezza: «prendilo da parte, da solo, e diglielo». Quante volte, invece, facciamo l’opposto? Partiamo a testa bassa denunciando pubblicamente un errore, una debolezza o un’opinione diversa, approfittando di piattaforme digitali che trasformano i nostri giudizi affrettati in sentenze inappellabili. Faccende che si sarebbero potute risolvere con un confronto franco e amichevole finiscono così per incancrenirsi in scontri ostili.

Il metodo indicato da Gesù si regge su una logica di gradualità e delicatezza: prima il confronto a quattr’occhi, poi il supporto di due testimoni e, soltanto come estrema ratio, il ricorso alla comunità.