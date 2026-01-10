La forza della mitezza: il leader che proclama la giustizia senza alzare la voce

Dal profeta Isaia al nostro tempo, il ritratto del “Servo di Dio” indica un modello di leadership fondato su mitezza, verità e perseveranza: una forza silenziosa capace di restaurare il mondo senza spezzarlo.

Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia Is 42, 3-4

Queste parole, scritte circa cinque secoli prima della nascita di Gesù e inserite nel libro del profeta Isaia, descrivono le qualità del “Servo di Dio “, colui che è incaricato di portare la salvezza al mondo, il messia che Israele attende da secoli e che molti considerano sia Gesù di Nazaret.

Il brano nasce in un momento di estrema difficoltà per Israele: i Babilonesi di Nabucodonosor avevano deportato gli ebrei in Mesopotamia, dopo aver distrutto Gerusalemme e il suo Tempio. In quel tragico scenario, crollò l’illusione del popolo eletto di poter contare sulla forza militare o politica, per destreggiarsi tra le grandi potenze del tempo, Egitto e Babilonia. Nabucodonosor, sì, il verdiano Nabucco, li aveva spazzati via.

Proprio l’esilio, tuttavia, permise ai sapienti d’Israele di comprendere la realtà profonda degli eventi: uno dei profeti delineò allora le qualità di colui che avrebbe portato la vera liberazione.

Le doti del leader

Rileggendo quelle parole — non griderà, non alzerà il tono, non spegnerà lo stoppino dalla fiamma smorta — emerge una figura che proclama il diritto, fondandolo sulla verità, e non sui sofismi dei legulei. È un leader chiamato per la giustizia, il cui insegnamento è atteso da tutte le nazioni. Sarebbe sufficiente sfogliare i giornali di oggi per vedere quanto queste qualità siano lontane dai comportamenti di chi governa il mondo; anzi, ne rappresentano l’esatto opposto.

Il testo di Isaia offre una visione della condotta umana fondata su mitezza, giustizia e perseveranza. È un modello che rifiuta l’aggressività e la prepotenza, ponendo attenzione alla fragilità altrui: non agisce con violenza o indifferenza verso i deboli, ma obbedisce a un’etica della cura, della pazienza e della protezione dei più vulnerabili.

Oggi assistiamo a un mondo in cui i più forti sembrano spadroneggiare a danno di chi non ha voce. Isaia, invece, propone un obiettivo chiaro: stabilire la giustizia e il diritto attraverso la verità e la tenacia.

La grazia del restauro

Dio chiede agli uomini una decisione forte e costante. Una forza dolce che possiamo capire con due immagini: pensate ad un restauratore, ad esempio. Egli non usa la forza bruta per cambiare l’opera che ha davanti, ma agisce con una mano così leggera e paziente da preservare anche i frammenti più piccoli e rovinati, finché l’opera non riacquista la sua integrità originaria.

Oppure ad un fiume: la mitezza è come un fiume che scorre costante. Non abbatte le rocce con la forza di un’esplosione, ma le modella e le aggira senza fermarsi. Riesce a trasformare il paesaggio non attraverso la violenza del colpo, ma attraverso la persistenza della sua direzione.

La mitezza non deve essere confusa con la passività. I l “Servo di Jahvé” non si abbatte finché non ha stabilito il diritto. La sua è una resilienza che non si lascia scoraggiare , una comunicazione non violenta che rifiuta la polarizzazione aggressiva e insegna a non alzare il tono per sovrastare l’altro, ma a mantenere fermo l’obiettivo della giustizia.

