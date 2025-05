La grande tribolazione di Papa Leone XIV: una vita donata agli altri

Il nuovo Pontefice nella sua prima omelia ha citato Sant'Ignazio d'Antiochia: «Allora sarò veramente discepolo di Gesù Cristo, quando il mondo non vedrà il mio corpo». Parole che richiamano un impegno irrinunciabile per chiunque nella Chiesa eserciti un ministero di autorità: sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide

E uno degli anziani disse: “Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide col sangue dell’Agnello”. Ap 7, 14-15

La grande tribolazione è uno dei temi più importanti dell’ultimo libro della Bibbia che conosciamo con il nome di Apocalisse. E’ un nome che ha una cattiva fama, nel senso che la parola ha assunto il significato di grandi disgrazie, di catastrofi ma in realtà vuol dire “manifestazione”. L’ultimo dei libri della Bibbia si interessa della manifestazione conclusiva di Dio, il giudizio universale nel linguaggio tradizionale, cioè il momento in cui Gesù tornerà tra gli uomini e tutto finirà.

La veste candida

Nel capitolo 7 del libro di Apocalisse, si parla appunto della grande tribolazione che una sterminata moltitudine di persone ha superato. Li contraddistingue una veste candida. Il libro viene scritto alla fine del primo secolo dopo Cristo, nel momento in cui i cristiani hanno vissuto diverse tribolazioni: l’autore del libro fa riferimento alla persecuzione neroniana, quella seguita all’incendio di Roma, che portò alla crocifissione di tanti cristiani lungo la via Appia e alla loro esposizione alle fiere.

Proprio di questo o meglio del rischio che i cristiani a Roma avevano di essere condannati “ad beluas”, ad affrontare le belve nei circhi e negli altri luoghi ove avvenivano questi spettacoli cruenti che per i cittadini di Roma erano semplici giochi, ha parlato Papa Leone XIV a conclusione dell’omelia della sua prima messa, che ha coinciso con la conclusione del conclave in cui è stato eletto.

Papa Prevost e Sant’Ignazio di Antiochia

Papa Leone XIV

Papa Prevost ha citato le parole di Sant’Ignazio di Antiochia che arrivava a Roma, verso il 107, già in catene. In una delle lettere che Ignazio scrive durante il viaggio verso Roma, il vescovo di Antiochia presupponeva che la sua fine sarebbe stata appunto quella di essere divorato dalle fiere. A conclusione del suo discorso Papa Leone ha detto: “Dico questo prima di tutto per me, come Successore di Pietro, mentre inizio questa mia missione di Vescovo della Chiesa che è in Roma, chiamata a presiedere nella carità la Chiesa universale, secondo la celebre espressione di Sant’Ignazio di Antiochia (cfr Lettera ai Romani, Saluto)”.

Egli, condotto in catene verso questa città, luogo del suo imminente sacrificio, scriveva ai cristiani che vi si trovavano: «Allora sarò veramente discepolo di Gesù Cristo, quando il mondo non vedrà il mio corpo» (Lettera ai Romani, IV, 1). Si riferiva all’essere divorato dalle belve nel circo – e così avvenne –, ma le sue parole richiamano in senso più generale un impegno irrinunciabile per chiunque nella Chiesa eserciti un ministero di autorità: sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato (cfr Gv 3,30), spendersi fino in fondo perché a nessuno manchi l’opportunità di conoscerlo e amarlo.

Quelli lavati dal sangue dell’Agnello

Gesù e l’agnello (Foto: IchnusaPapers / A.Iafrate)

Dalle parole di Papa Leone capiamo allora qual è il significato della grande tribolazione che è appunto l’esperienza di una vita donata agli altri, una vita che accetta di scomparire, purché gli altri possano vivere, una vita che si assume la responsabilità del mondo, anche a costo dello scomparire completamente. Quel versetto di Apocalisse appare chiaro: chi sono costoro che indossano la veste candida? Sono quelli che sono stati lavati dal sangue dell’Agnello, scrive l’autore del libro e si riferisce in realtà a ciascuno di noi, ciascuno dei discepoli di Cristo che voglia seguirlo nella consapevolezza che seguire Cristo vuol dire donare la vita come lui ha fatto per noi.

E’ il frumento di Ignazio di Antiochia, è il chicco di grano del Vangelo, è il paradosso della frase di Gesù: chi ama la propria vita la perde, chi perde la propria vita la salva. La tribolazione che riguarda ciascuno di noi: da essa veniamo salvati dal sangue dell’Agnello e cioè dall’esempio che Gesù ha dato a ciascuno di noi: quello che conta nell’esistenza è che la nostra vita venga spesa per la vita degli altri.