La lampada dell’anima: custodire la luce nell’attesa

La parabola delle dieci vergini ci invita a non lasciar spegnere la fiamma interiore, alimentando ogni giorno la fede, l’amore e la consapevolezza per riconoscere Dio quando passa nella nostra vita

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”. Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».

Non sappiamo né il giorno né l’ora… Uno splendido racconto rivela l’abilità di Gesù e dell’evangelista Matteo nel trattare temi profondi attraverso immagini immediate. Il tema è quello del regno di Dio, ovvero dell’incontro personale con Dio. Quando avverrà? Quando ci troveremo di fronte a lui? Ce lo chiediamo spesso.

E allora Gesù, per spiegarci una realtà così complessa e allo stesso tempo vicina, ricorre a una parabola: il classico metodo dell’insegnamento rabbinico che utilizza vicende della vita quotidiana per rischiarare le grandi questioni dell’esistenza.

Il racconto è lineare.

Vegliate perché non sapete nè il giorno nè l’ora

C’è una festa di nozze e un gruppo di giovani donne ha il compito di accompagnare lo sposo. Lo sposo, però, tarda a venire; l’attesa si prolunga al punto che le ragazze, vinte dalla stanchezza, si addormentano. A notte fonda, ecco il grido dell’arrivo. Tutte si svegliano e si preparano a riaccendere le lampade. Ma qui si apre la frattura: alcune di loro si accorgono di non avere riserve d’olio. Le sagge, invece, previdenti, hanno portato con sé piccoli vasi di scorta per mantenere viva la fiamma.

Vocazione dell’evangelista Matteo, Caravaggio, Cappella Contarelli, San Luigi dei Francesi a Roma

Invano le stolte chiedono di condividere l’olio: la risposta delle sagge non è egoismo, ma consapevolezza che quella riserva non si può prestare all’ultimo minuto. «Andate a comprarne dai venditori», dicono. E mentre quelle corrono disperate ai ripari, lo sposo arriva. Le porte si chiudono.

È l’elemento più drammatico della parabola: ciò che sembrava un semplice inconveniente legato al sonno o alla distrazione si rivela essere il senso stesso dell’attesa vigile. E l’evangelista Matteo conclude con un monito che attraversa i secoli: «Vegliate, perché non sapete né il giorno né l’ora».

Il torpore dello spirito

La grande letteratura ha spesso esplorato questo mistero dell’attesa e della veglia spirituale. Penso alle pagine in cui Lev Tolstoj descrive la conversione dello sguardo e la necessità di tenere desta la coscienza di fronte al fluire della vita: nei suoi racconti morali, i personaggi che smarriscono il senso del cammino sono proprio coloro che spengono la propria fiammella interiore, distratti dalle urgenze effimere del mondo, incapaci di riconoscere il visitatore inatteso che bussa alla porta.

La lampada deve rimanere accesa

Ma in che cosa consiste, in concreto, questo olio che alimenta la fiamma? Il messaggio originario non ha perso un grammo della sua forza per l’uomo di oggi. La nostra strada ha bisogno di luce, soprattutto nella notte delle esperienze dure che la vita ci propone. Abbiamo ricevuto in eredità l’olio prezioso per la nostra lampada: l’educazione, i consigli ricevuti, il confronto con gli altri, lo studio, la cura dei legami, l’amore che ci ha curati, quello con il quale ci siamo donati.

Ma se ci adagiamo, se subentra il torpore dello spirito, quell’olio comincia a venir meno. Se non ce ne curiamo giorno per giorno, se con costituiamo le riserve. la lampada si spegne, la nostra esistenza smarrisce la rotta nel buio e perdiamo l’occasione di riconoscere lo sposo quando finalmente passa accanto alla nostra vita, quando appunto arriverà l’ora.

Il testo scritto in collaborazione con gli allievi dell’Università delle Terza Età di Frosinone