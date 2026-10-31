La moltitudine dei salvati: la speranza che sfida ogni potere

Dalla visione dell’Apocalisse alle ferite del presente, il messaggio cristiano riafferma l’universalità della salvezza, la dignità di ogni essere umano e la resistenza nonviolenta a ogni forma di oppressione

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all’Agnello».

Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello». Ap 7, 9-14

La visione del profeta di Patmos, l’autore del Libro dell’Apocalisse, tradizionalmente identificato con San Giovanni Evangelista, offre un’idea precisa di quello che chiamiamo “paradiso”, utilizzando il termine greco che identifica il giardino. Un fantastico sogno lussureggiante per un popolo abituato ad avere a che fare con il deserto: un luogo magnifico, ricco d’acqua e di vegetazione, in cui poter finalmente riposare dalle fatiche del vivere.

Abbiamo bisogno di immagini concrete per comprendere di cosa parli Gesù quando si riferisce alla vita eterna. E il Libro dell’Apocalisse – altro termine greco che significa “manifestazione”, poi slittato nel linguaggio comune a indicare ogni catastrofe possibile – ci dice che in quel giardino troverà posto una moltitudine immensa che non è classificata secondo l’appartenenza a una nazione, a una razza o a un’etnia.

Ci saranno uomini di ogni tribù, popolo e lingua. L’autore sposa in pieno l’universalismo messianico dei profeti e di Gesù: Dio non parla per un piccolo gruppo di privilegiati, di eletti, di iniziati al mistero ma per l’umanità intera. Nel giardino ci saranno tutti, nonostante gli ostacoli che i poteri di ogni tempo vorrebbero frapporre a un simile universalismo, che in greco si dice appunto “cattolico”.

“Ecco l’Agnello di Dio”

(Foto: IchnusaPapers / A.Iafrate)

Il profeta di Patmos insiste: la moltitudine è in piedi davanti al trono.

Il testo viene redatto tra la fine del I secolo e l’inizio del II, in un contesto dominato dall’Impero Romano, che vedeva nella divinizzazione dei suoi capi la fonte suprema dell’autorità. Questo i cristiani non potevano accettarlo. Non a caso, di lì a pochi anni, Plinio il Giovane, governatore della Bitinia, si confronterà con l’imperatore Traiano su come trattare quei cristiani irriducibili che rifiutavano l’abiura, non piegandosi a vedere nell’imperatore una divinità.

Lo stare in piedi è dunque un atto eminentemente politico. Le autorità romane avevano iniziato a comprendere che il monoteismo cristiano costituiva un pericolo radicale per un impero incapace di tollerare lealtà alternative. Sul trono siede l’Agnello: l’animale il cui sangue salvò gli Israeliti dal passaggio dell’angelo sterminatore, ma che mai utilizzerà la forza o la coercizione per uno scontro di potere.

È l’appellativo con cui Giovanni il Battista saluta Gesù al fiume Giordano: «Ecco l’Agnello di Dio…». Tre secoli più tardi l’imperatore Teodosio dovrà riconoscere la sua colpa di fronte all’autorità morale di Ambrogio, vescovo di Milano che ne aveva denunciato la crudeltà per la strage degli abitanti di Tessalonica.

Nessun potere può offrire la liberazione dal male

Frame da Il battesimo di Gesù (Franco Zeffirelli)

Gli eletti sono avvolti di vesti candide: non impugnano armi, non minacciano nessuno. Chiedono soltanto quella salvezza che unicamente Dio e l’Agnello possono elargire. Nessun potere al mondo – nonostante i suoi apparati repressivi, i mezzi economici sterminati o le strategie raffinate capaci di manipolare le coscienze – può offrire la vera liberazione dal male.

Ed ecco la domanda nodale: «Chi è tutta questa gente vestita di bianco, e perché mai vengono ammessi tutti?». È la tecnica classica dell’insegnamento rabbinico: un interrogativo provocatorio per scuotere l’allievo e indurlo a comprendere. La risposta del maestro disvela il senso ultimo: «Vengono dalla grande tribolazione, hanno lavato le vesti nel sangue dell’agnello».

Queste espressioni possono sembrarci lontane dal nostro tempo, ma racchiudono una drammatica attualità. Da un lato vi è il contesto delle origini: i cristiani perseguitati, denunciati talvolta da comunità giudaiche integrate nel mondo romano, messi alla prova dagli editti imperiali a partire da Nerone. Lo stesso Plinio, uomo di grande cultura e responsabilità, ammetteva nelle sue lettere a Traiano di averne condannati diversi a causa della loro “testardaggine”. Se proviamo a trasporre questa tribolazione nel nostro presente, ci accorgiamo che la prova non è svanita.

Il deserto di culture

Anche oggi attraversiamo il deserto di culture che faticano a riconoscere il valore del solidarismo cristiano, la ricerca irriducibile della pace, la pratica della nonviolenza e l’impegno concreto per gli ultimi, indipendentemente dal colore della pelle, dalla provenienza o dallo status sociale. E ci sono milioni di persone che sono oppresse da poteri che non rispettano i diritti fondamentali di ciascuno, le vittime di guerre e di carestie spesso indotte dallo sfruttamento senza scrupoli del nostro pianeta. Ed altre che sono oppresse dal conformismo delle routine quotidiane, tra stress e consumi che promettono facili soddisfazioni.

Come ammoniva la grande letteratura e la riflessione spirituale del Novecento, il conformismo è la forma più insidiosa di tirannia. Passare attraverso questa tribolazione quotidiana e custodire la fiamma della fede e della dignità umana resta l’aspirazione profonda dei credenti, riassunta nell’invocazione struggente dell’ultimo versetto dell’’antico inno Te Deum: «In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum» (In Te ho sperato, Signore, che io non sia mai confuso).

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).