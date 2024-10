La ricchezza del bene che non ha a che fare con i ricchi di beni materiali

La ricchezza può essere per noi un’illusione mortale, possiamo pensare che sia la nostra salvezza, l’unica cosa da conseguire

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

“Va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni”.

(Mc 10, 21-22)

Qual è il giusto rapporto con la ricchezza? Cosa devono fare i cristiani dei soldi e dei beni? Sono domande che attraversano tutta la storia della fede in Gesù e più volte nei Vangeli il tema è affrontato con la solita chiarezza. Il brano proposto oggi presenta la risposta di Gesù alla domanda del giovane ricco, un bravo ragazzo, dice l’evangelista, rispettoso dei comandamenti e delle regole.

Un osservante, dunque. Che, dopo aver incontrato Gesù, gli chiede cosa debba fare per essere perfetto. La risposta gli trafigge il cuore, lo mette a nudo. Le ricchezze sono per lui più importanti anche dell’ideale che si era proposto, quello di essere perfetto. Quindi la ricchezza diventa non un bene, ma l’ostacolo fondamentale per la libertà umana.

Quel che capisce Francesco

Lo capirà benissimo anche il giovane Francesco, figlio di Pietro di Bernardone, mercante in Assisi, che, nella piazza principale della città umbra, crea lo scandalo, l’inciampo nel tranquillo scorrere dei pensieri delle persone. Lì, davanti a tutti, Francesco fa la scelta fondamentale, quella che il giovane ricco del Vangelo non è in grado di fare: lascia le ricchezze perché capisce che possono essere il reale ostacolo per ciò che vuole realmente essere, un seguace, un imitatore di Gesù. Non c’è dunque la condanna della ricchezza in quanto tale, ma la denuncia di quanto pericolosa possa essere per le persone.

Francesco ha capito che rimanere con il padre non gli consentirà mai di essere quell’alter Christus, non gli permetterà di conformarsi a Cristo, con quella imitazione che ogni cristiano deve fare. Forse Francesco era stato ispirato dal più famoso testo della letteratura cristiana dopo la Bibbia, il contemporaneo De imitatione Christi, che tanti ispirò nei movimenti di riforma della vita della Chiesa.

Spreafico: “Imitiamo Gesù”

(Foto © Stefano Strani)

Nel recente intervento all’Assemblea Interdiocesana di Fiuggi, monsignor Ambrogio Spreafico ha detto: il modello da imitare è innanzitutto Gesù. Ma Paolo chiede alle sue comunità di farsi suoi imitatori. “Vi esorto dunque, fatevi miei imitatori”, dice nella prima lettera ai Corinzi (4,16). Egli è colui che ha generato i Corinzi alla fede mediante l’annuncio del Vangelo. Per questo i Corinzi lo devono imitare. L’Apostolo è in qualche modo la forma vivente del Vangelo.

È inutile nasconderci la responsabilità che ci viene consegnata come uomini e donne che hanno il compito di comunicare la parola di Dio. E che quindi devono porsi come modello di un’umanità segnata dalla Parola di Dio e dal suo amore. Gli altri, incontrandoci, dovrebbero stupirsi della nostra umanità segnata da quella di Gesù, e quindi esserne attratti. In questo sforzo imitativo, la ricchezza può essere un pericolo fortissimo.

O Dio o Mammona

Sempre Gesù ricorda che non si può servire a due padroni, Dio e la ricchezza, nell’espressione ebraica Mamòn, Mammona; ancora, rimprovera quell’uomo, gran lavoratore, che ha riempito il granaio fino all’orlo e la notte muore. E lui lo chiama “stolto”, tanto sciocco da basare la propria vita su cose che non lo possono salvare. Ecco dunque il centro della questione: la ricchezza può essere per noi un’illusione mortale. Possiamo pensare che sia la nostra salvezza, l’unica cosa da conseguire, quando invece le cose importanti sono altre, la saggezza, l’amore, l’affetto, la solidarietà fra le persone, la pace.

L’invito di Gesù, “lascia quello che hai”, significa che bisogna essere così intelligenti da capire che le ricchezze non sono la nostra salvezza, che non possiamo sacrificare tutta la nostra vita per raggiungere cose che non ci assicurano altro che un po’ di benessere per qualche anno. E che, invece, spesso posso essere causa di violenza, di invidia, di litigi, di odio addirittura.