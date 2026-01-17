La rivoluzione di Giovanni: la mitezza dell’Agnello e la violenza del mondo

Il celebre brano del vangelo è un'autentica proclamazione di fede nel Cristo, unico salvatore in un mondo di potenti, gestori di grandi imperi finanziari e soprattutto suadenti, capaci di convincerci che le cose sono semplici se le affidiamo ai loro algoritmi. Il Battista invece accoglie Gesù capace di portare il peso del male che schiaccia ogni giorno la nostra esistenza

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: “Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. Gv 1, 29-30

Capita a tutti, almeno una volta nella vita, di incontrare qualcuno che scardina completamente le nostre aspettative. È quel momento di spiazzamento in cui la realtà supera l’idea preconcetta che ci eravamo fatti di una persona o di un ruolo. Questa dinamica di riconoscimento improvviso e profondo è il cuore pulsante del breve ma densissimo brano del vangelo di Giovanni.

Con il saluto con il quale attende Gesù, Giovanni traccia un significato e una missione. Secondo la maggior parte degli esegeti, la parola “agnello” usata dal Battista è riferita all’agnello dell’Esodo. Nelle istruzioni per la fuga dall’Egitto prima del passaggio dell’angelo che avrebbe sterminato tutti i primogeniti, Dio dice a Mosè che ogni famiglia prenda un agnello, lo prepari per la cena, intinga il suo sangue e lo passi sugli stipiti delle porte. L’angelo sterminatore così sarebbe passato oltre, il significato della parola Pasqua. Grazie al sangue di quell’agnello, il popolo si salva dalla morte.

Proclamazione di fede

La dichiarazione di Giovanni è dunque una proclamazione della fede nel Cristo, unico salvatore in un mondo che invece propone decine di altri salvatori, potenti sovrani, gestori di grandi imperi finanziari, regolatori di sistemi informatici sempre più intelligenti e soprattutto suadenti, capaci di convincerci che le cose sono semplici se le affidiamo ai loro algoritmi.

Frame da Il battesimo di Gesù (Franco Zeffirelli)

Quell’agnello, quel Gesù che si presenta a Giovanni al Giordano, è capace di portare il peso del male che ci schiaccia con le piccolezze della nostra esistenza, la grettezza dei nostri limiti, la pervicacia della nostra avidità insaziabile. Quel Gesù è capace di seguire la volontà del Padre, senza farsi condizionare dai nostri tentativi di scaricare responsabilità sugli altri. Quel Gesù non si tira indietro, incontra tutti, non fa differenze tra le persone. E’ la sua missione che non tradirà fino alla morte, nonostante venga abbandonato da tutti, anche dai suoi amici più cari.

Il centro di una missione

Nel descrivere la figura che gli viene incontro, Giovanni opera un ribaltamento semantico radicale. Non attinge al vocabolario del potere mondano o della leadership guerriera – categorie che ci si aspetterebbe per un leader destinato a cambiare la storia – ma sceglie un’immagine che fonde purezza e forza sacrificale. La scelta di un animale tanto umile e debole come l’agnello offre ulteriori spunti di riflessione.

Il Vangelo di Giovanni

Nessun popolo ha mai scelto l’agnello come animale totemico della propria identità. L’insegnamento evangelico è ancora una volta centrato sulla mitezza, che diventa più forte della violenza. L’Agnello non è un’immagine di passività, ma il centro di una missione proattiva: l’atto di “togliere“. In greco, questo termine suggerisce non solo il rimuovere, ma il farsi carico, sollevare e portare via il peso del mondo.

Essenza e sacrificio

La forza di questo soggetto non risiede nel dominio esercitato sugli altri, ma nella capacità trasformativa di liberare l’umanità da ciò che la opprime, offrendo una visione di autorità basata sull’essenza e sul sacrificio piuttosto che sulla coercizione. Davanti a lui Giovanni comprende che la sua missione è compiuta.

In un’epoca dominata dall’ego e dalla necessità di presidiare la propria posizione sociale, l’atteggiamento di Giovanni è rivoluzionario. Pur essendo già pienamente attivo nel suo ministero e avendo un proprio seguito consolidato, egli non percepisce l’altro come un competitore, ma come il compimento della verità, quello per cui ha lavorato tanto duramente.