La solidarietà non sia un reato: la tragedia dei naufraghi e il Samaritano

La famosa parabola raccontata dal Vangelo di Luca diventa di strettissima attualità con il dramma degli sbarchi dei migranti. Gesù dice che prendersi cura delle persone in difficoltà è la caratteristica essenziale dei cristiani e ancor prima dell'essere uomini. La lezione dell'Eneide

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Lc 10,30-34

Chi erano i Samaritani per i Giudei? Una sorta di paria, persone ai margini della vita sociale, da evitare in tutti i modi. Impuri perché non rispettavano le regole della legge. E naturalmente erano contraccambiati cordialmente. Insomma i Samaritani erano persone con le quali non si doveva avere a che fare.

Le loro colpe, secondo i Giudei, risalivano al momento dell’esilio babilonese, 5 secoli prima. Ma, come accade spesso, sono cose che non si dimenticano. Gesù coglie l’opportunità offerta dalla diatriba tra Giudei e Samaritani, per spiegare ai suoi ascoltatori chi sia il prossimo, dopo aver indicato appunto nell’amore il centro del suo messaggio.

Aiutare il prossimo a prescindere dal ruolo

Il buon Samaritano soccorre l’uomo aggredito dai briganti

La vicenda drammatica di un assalto di banditi ha il suo elemento essenziale nella mancanza di soccorso, da parte di chi invece ne avrebbe maggiormente il dovere. È come se Gesù volesse evidenziare il fatto che spesso il ruolo non corrisponde alle azioni. Quelli che avrebbero il dovere primario di soccorrere il malcapitato, il sacerdote, l’addetto al tempio, il levità, lo vedono e passano oltre, facendo finta di non averlo veduto. Invece, il Samaritano compie una serie di azioni che dovrebbero essere la normalità della nostra vita.

Se vedo una persona in difficoltà e gli passo accanto ne ho compassione, mi avvicino a lui, insomma me ne prendo cura. Possiamo soltanto immaginare l’effetto del racconto di Gesù sui suoi ascoltatori: il fatto che, per evidenziare la persona buona, egli abbia fatto riferimento ad un samaritano deve aver colpito profondamente le persone che lo stavano ad ascoltare. Il significato della provocazione di Gesù è chiaro: prendersi cura degli altri non è un compito legato ad un ruolo, ad una divisa, ad un incarico.

La lezione dell’Eneide

Prendersi cura delle persone in difficoltà è la caratteristica essenziale dell’essere cristiani e ancor prima dell’essere uomini. Nell’Eneide, Virgilio mette in evidenza lo stesso concetto, nel momento in cui i sudditi di Didone cercano di impedire ai Troiani in fuga di trovare rifugio nelle coste vicino a Cartagine: le parole sono affidate ad Ilioneo, il più autorevole dei naufraghi troiani, che dice: “Che barbaro costume ci impedisce di scendere a terra e di fermarci sulla spiaggia? Perché farci guerra? Se avete in poco conto il genere umano e le armi degli uomini, temete almeno gli Dei che ricordano e giudicano il bene e il male”.

Si tratta di parole che incidono profondamente nella nostra sensibilità di uomini, che vivono in un momento in cui soccorrere una persona in mare diventa addirittura un reato, contro tutte le leggi che hanno da sempre regolato la vita umana. Ilioneo, il compagno di Enea, richiama l’attenzione delle autorità puniche, anch’essi profughi dalla patria, sul dovere di soccorrere colo che fuggono non per loro piacere ma per necessità.

“I care” di Don Milani

Un bambino-migrante stremato dalla fatica e dalla sofferenza

Il Samaritano, il paria escluso dal convivere civile, fa quello che sarebbe stato compito del sacerdote e del levita. Abbiamo ancora negli occhi le immagini delle tragedie dei naufraghi del Mediterraneo e quelle parole utilizzate da Gesù suonano forti alle nostre coscienze. Che vogliamo essere? Il sacerdote o il levita che passano oltre, vedendo e non diventando solidali con chi è in pericolo di vita, oppure vogliamo seguire l’esempio di colui che è lontano dai nostri modi di pensare e che fa invece quello cui tutti quanti noi siamo chiamati?

don Lorenzo Milani

Don Lorenzo Milani scelse lo slogan “I care”, io mi interesso, in contrapposizione al fascisteggiante “me ne frego”, in cui erano stati educati milioni di italiani. Anche la Costituzione Repubblicana fonda sull’azione del samaritano uno dei principi di base della vita sociale, come leggiamo all’art. 2 dove ad ogni cittadino, cui riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, è richiesto l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Quella parabola ha inciso ben oltre gli ascoltatori di Gesù.