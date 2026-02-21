La tentazione sul monte: potere, oro e quella scelta che nessuno può evitare

Dal Vangelo di Matteo al Salmo 73, passando per Virgilio: la tentazione del potere e dell’oro attraversa i secoli. La vera domanda resta attuale: adorare il successo facile o restare fedeli a un bene più alto?

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

«… il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Mt 4, 10-11

Molte volte rimaniamo stupiti davanti a crimini commessi da persone da cui non ci saremmo mai aspettati comportamenti simili. Ci chiediamo perché, nonostante abbiano posizioni ragguardevoli, cerchino sempre più soldi, sempre più potere. È come se venissero presi da quell’auri sacra fames, quella esecrabile fame dell’oro, cui accenna Virgilio nel III Libro dell’Eneide, quando il tracio Polimestore, reso folle dall’avidità dei tesori del giovane Polidoro, figlio di Priamo, lo uccide senza pietà.

Non pensa all’innocenza del giovinetto, al suo futuro, ai suoi genitori, ai suoi amici: vede soltanto il denaro e il potere e passa sopra ogni altra considerazione. Polimestore si inginocchia davanti a Satana, accetta di compiere il male efferato, pur di avere i tesori del giovane figlio di Priamo.

La scorciatoia

“La tentazione di Cristo” (Duccio di Buoninsegna) Particolare

È la tentazione che satana pone a Gesù nel deserto, nel momento della prova ed è la stessa tentazione che può riguardare ciascuno di noi, nel momento in cui dobbiamo decidere se arricchirsi illecitamente perché ci è capitata l’occasione o qualcuno ci offre qualche scorciatoia per far soldi facilmente, senza la fatica del lavoro o dello studio.

Vediamo tanti esempi attorno a noi che potrebbero convincerci della bontà della proposta: osserviamo continuamente persone di dubbia moralità che sfoggiano stili di vita ben superiori alla loro condizione lavorativa. Forse hanno ceduto alla tentazione, hanno adorato Satana, hanno rinunciato ad essere onesti?. E perché non sarebbe opportuno farlo? Se ci capita l’occasione, che cosa dovrebbe trattenerci dal coglierla, dall’approfittare del colpo di fortuna?

Il problema antico

La tentazione di Gesù – Affresco botticelliano – Cappella Sistina

Anche nella Bibbia ebraica, quello che chiamiamo Antico Testamento, viene posto il problema. Nel Salmo 73, ad esempio, si dice: Io per poco non smarrivo i miei passi, per un nulla vacillavano i miei piedi, perché ho invidiato i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Il salmista descrive le loro ricchezze, la pinguedine dei loro corpi che mai hanno patito la fame. Dell’orgoglio si fanno una collana e la violenza è il loro vestito, scrive per mostrarne l’atteggiamento inconfondibile. Scherniscono e parlano con malizia, minacciano dall’alto con prepotenza. Quanti ne conosciamo così.

Il salmista arriva a scandalizzarsi perché il popolo non soltanto non li redarguisce ma anzi li segue e beve la loro acqua abbondante.Questi sono i malvagi: sempre tranquilli, aumentano le loro ricchezze, conclude amaramente, dubitando di aver fatto la scelta migliore nel seguire il bene. Ma poi capisce che la salvezza non viene dal fatto che i malvagi vengano puniti immediatamente, ma dal fatto che Dio lo abbia preservato dall’essere come quelli il cui destino sarà di precipitare in rovina, perché li ha posti in luoghi scivolosi.

Noi sulla cima del monte

Foto © Carlo Carino / Imagoeconomica

Quando si agitava il mio cuore e nell’intimo mi tormentavo – ragiona il salmista –io ero stolto e non capivo, davanti a te ero come una bestia. Ma io sono sempre con te: tu mi hai preso per la mano destra. Mi guiderai con il tuo consiglio. Questa è la situazione di ciascuno di noi quando viene portato sulla cima del monte ad osservare i regni del mondo. Vediamo a portata di mano potenza e ricchezza, purché si adori satana.