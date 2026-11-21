Non saranno le parole o le pratiche religiose a definirci, ma il modo in cui sapremo prenderci cura degli ultimi e di chi è più fragile. Con i gesti quotidiani di accoglienza e solidarietà
Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”.
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”.
Mt 25, 31-46
La rappresentazione del Giudizio finale è uno dei temi che ha ispirato grandi capolavori artistici: non c’è chiesa gotica che non raffiguri il Giudizio sul portale d’ingresso, mentre quelle romaniche utilizzano spesso la controfacciata per ospitare un affresco con lo stesso soggetto.
Nell’architettura medievale, la porta d’ingresso in chiesa diventa così una metafora visiva del nostro cammino: avvicinarsi a Cristo significa sapere che saremo giudicati, e varcare quella soglia richiama una scelta di fondo – voler essere cristiani o non volerlo essere – sotto lo sguardo del Cristo assiso in giudizio che osserva chi sta per entrare. L’ingresso è aperto a tutti, tutti sono chiamati ad entrare e tutti saranno giudicati.
L’esempio del portale di Saint-Trophime
Il portale della cattedrale di Saint-Trophime ad Arles è esemplare: al centro il Cristo è seduto in trono, circondato dai quattro esseri viventi che simboleggiano i quattro Vangeli, l’unica via che abbiamo per giungere alla sua piena conoscenza. Ai lati si distinguono chiaramente due gruppi di persone: quelli a destra che guardano verso Cristo e quelli a sinistra che invece gli voltano le spalle, avvolti dalle fiamme, proprio come il capitolo venticinquesimo di Matteo raffigura il momento del giudizio.
Eppure il Vangelo ci ricorda subito che quella soglia scolpita nella pietrarimanda a un esame che si gioca fuori, nella vita di tutti i giorni. Il brano di Matteo ha un doppio effetto: da un lato rassicura la comunità dei cristiani, perché chiarisce che il giudizio non riguarderà i comportamenti esteriori, gli abiti da indossare o le abluzioni rituali prima di entrare in una casa o di mettersi a tavola; dall’altro provoca uno spiazzamento rispetto al modo tradizionale di intendere la religiosità, perché sposta tutto sul terreno della responsabilità concreta verso il prossimo.
Il giudizio sulle azioni verso i “più piccoli”
L’evangelista Matteo è chiarissimo: le persone che incontriamo rappresentano Gesù Cristo, e nel momento in cui le accogliamo o le respingiamo è proprio Cristo che accogliamo o respingiamo. È impressionante la semplicità di questo ragionamento. Non saremo giudicati sul numero delle messe, dei rosari o dei pellegrinaggi, ma sulle nostre azioni quotidiane, su come avremo trattato uno dei «più piccoli», come li chiama Gesù.
Viene spontaneo pensare alla sensibilità di Ignazio Silone, che in opere come Fontamara e Il seme sotto la neve ha raccontato la dignità degli ultimi — i «cafoni», gli scartati, i senza voce — mostrando come il vero confine morale non passi attraverso le appartenenze formali o le parole altisonanti, ma attraverso la solidarietà concreta, quasi nascosta, verso chi subisce l’ingiustizia e la miseria.
Anche nel racconto di Matteo emerge questa doppia dimensione della vita del discepolo: tenere lo sguardo rivolto verso Cristo, che è il punto di arrivo della nostra esistenza, senza mai distogliere gli occhi da coloro che la vita ci pone accanto, soprattutto quando sono fragili, insignificanti agli occhi del mondo, vittime innocenti della violenza o private di ciò che consente a un uomo di vivere con dignità.
Di fronte a quei piccoli, noi ci comportiamo bene o male, ed è su quei gesti che verremo giudicati, non sulle nostre parole. Quei comportamenti rivelano infatti la nostra indole e la nostra scelta fondamentale di vita. Non richiedono imprese eroiche: sono alla portata di ciascuno di noi, anche di chi non ha risorse. Può essere la decisione tra un sorriso e un’occhiataccia, tra un abbraccio e una spinta. È su questo che saremo giudicati: sulla quotidianità della nostra esistenza.