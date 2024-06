La vita oltre la vita che per noi è come una tenda

C'è vita oltre la vita: questa è solo una fase di passaggio. Ma quando Paolo lo disse ai corinzi non gli credettero. Attaccati alla razionalità, ai soldi ottenuti con i commerci, non immaginavano la possibilità di una vita eterna

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un’abitazione, una dimora non costruita da mani d’uomo, eterna, nei cieli. 2Cor 5,1

Sono parole molto belle quelle che Paolo scrive ai cristiani di Corinto. Sono anche le parole centrali, decisive del messaggio evangelico: il male è sconfitto e il male più grande per gli uomini è la morte.

Si tratta di un concetto totalmente estraneo alla cultura greca. E Paolo scrive alla città che esprimeva, nel primo secolo dopo Cristo, il cuore della cultura ellenica. Corinto infatti era l’elemento di congiunzione fra il Mediterraneo Occidentale e quello Orientale. La sua posizione geografica consentiva agli abitanti di Corinto di commerciare e di relazionarsi con persone che venivano da ogni parte del mondo allora conosciuto.

Un grande porto, una città cosmopolita, un luogo in cui tutte le religioni e le culture si confrontavano. Ma nessuna offriva il messaggio del Vangelo, l’annuncio della vittoria, come la stessa parola vangelo sottintende: la morte è vinta, non dovete aver paura, la vita che adesso stiamo vivendo è soltanto una piccola parte della vita eterna che è già in noi.

La vita oltre la vita

La statua di Paolo di Tarso realizzata da Pierre-Étienne Monnot / Basilica di San Giovanni in Laterano / Roma.

Paolo aveva già provato a spiegare questa cosa nel luogo nativo del pensiero filosofico, in quell’aeropago, ad Atene, in cui venivano adorati tutti gli dei. Tanto che, per non far torto a nessuno, c’era addirittura una effigie dedicata al Dio ignoto.

Proprio davanti a quell’effige, come racconta il libro degli Atti degli Apostoli, Paolo dice ai Greci, che sono venuti ad ascoltarlo fin lassù sull’acropoli, che quel Dio, che loro avevano già intuito, tanto da dedicargli una statua, ora si rivelava loro. E fin qui nessun problema: ma nel momento in cui Paolo fa il passo decisivo che differenzia nettamente la rivelazione cristiana dalla religione greca e cioè che siamo destinati alla vita eterna, che la nostra morte non sarà una morte una definitiva, lo lasciano a parlare da solo, lo considerano come un folle, un ubriaco.

A quegli ebrei di Corinto, ricchi grazie ai loro commerci e alla loro capacità di interloquire con le culture più diverse, Paolo afferma il messaggio centrale di Cristo. Gli dice non abbiate paura, io ho vinto il male, io ho vinto la morte.

Come una tenda

Paolo non usa parole terrorizzanti ma utilizza quasi ad un’espressione poetica. La nostra dimora terrena, alla quale tutti noi teniamo tantissimo, ma che Paolo definisce una semplice tenda. L’abitazione del nomade, del pellegrino, di colui che sa che quella non è la sua destinazione definitiva. Quella tenda ci occorre soltanto per ripararci durante questo viaggio, la nostra vita, nella quale siamo chiamati a fare quanto più bene possibile per gli altri.

Sappiamo che nel momento in cui questa tenda verrà distrutta, bruciata, avremo da Dio un’abitazione ben diversa. Una dimora che non è costruita dalle mani dell’uomo. Infatti, tutte le dimore umane, anche le più gigantesche, anche le più complicate, le più solide sono destinate a scomparire.

Chiunque abbia sperimentato l’assenza di una persona cara sa quanto queste parole di Paolo siano importanti di fronte alla tragedia della morte: la Liturgia della chiesa le ha inserite nella celebrazione liturgica dei defunti, nel prefazio, la preghiera che viene recitata prima del canto del Santo, utilizzando esattamente quelle parole .

Provate a farci caso la prossima volta che parteciperete ad un funerale: Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata; e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un’abitazione eterna nel cielo. E’ la fede liberante della chiesa, quella che ci consente di superare ogni tragedia umana.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).

