Miracolati ogni giorno, davanti ai nostri occhi

Ci sono centinaia di prodigi che avvengono intorno a noi ogni giorno. E spesso anche dentro di noi. ma nella fretta dei nostri ritmi non riusciamo a vederli. Ecco quali sono.

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele (Sal 4,4)

Tante volte ci vengono dubbi, di fronte alle certezze del salmista: quali prodigi? Qui tutto sembra andar male, siamo pieni di paure, non sappiamo come andrà a finire, non abbiamo più il coraggio di pronunciare quell’espressione “andrà tutto bene”.

Saremmo dovuti venir fuori migliori dalla pandemia e invece ci stiamo scoprendo miserabili per le nostre zuffe; papa Francesco predica invano. Assistiamo a liti televisive in nome della libertà di pensiero, in cui non distinguiamo più tra competenza e discorsi campati in aria; constatiamo direttamente come contino di più gli interessi di parte invece di quello generale. Quali prodigi, dunque?

I prodigi che non vediamo

Sono tanti i prodigi quotidiani di cui non ci accorgiamo

Al contrario ci sembra di essere abbandonati. Eppure ne abbiamo ricevuti e ne riceviamo tanti di prodigi. Ogni volta che non rubiamo, ogni volta che non facciamo del male, ogni volta che non insultiamo, ogni volta che non prevarichiamo gli altri, ogni volta che non ci comportiamo violentemente, che non offendiamo, che rispettiamo i nostri genitori, che facciamo il nostro dovere, che non cediamo alle lusinghe dei corruttori, che non cediamo all’avarizia, all’avidità, al desiderio di dominio, ogni volta che non invidiamo, che non approfittiamo delle debolezze degli altri…

Ogni volta abbiamo avuto un prodigio, ogni volta siamo stati miracolati perché abbiamo saputo elevarci oltre la nostra natura. Non abbiamo ceduto al semplice istinto di conservazione per cui mors tua vita mea, la tua morte è la mia vita. Ogni volta…

Ogni volta che non parcheggiamo fantasiosamente, che non buttiamo rifiuti dal finestrino, che non tagliamo alberi secolari, che ci impegniamo a migliorare il clima del pianeta, che non approfittiamo della dabbenaggine degli altri.

Si, ogni volta… il Signore fa prodigi per noi…

