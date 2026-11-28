Dalla preghiera di Isaia al rinnegamento di Pietro, un invito a riscoprire il legame con il Padre: anche quando ci allontaniamo, Dio non smette di attenderci e di rimetterci in cammino

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

…tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te; perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balìa della nostra iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Is 64, 2-7

Siamo nei primi anni dal ritorno dall’esilio babilonese: Israele per la seconda volta ha sperimentato l’intervento diretto di Dio nella storia. Sette secoli dopo l’uscita dall’Egitto, Ciro il Grande consente agli Israeliti di tornare nella loro terra, iniziare la ricostruzione del tempio e stringere una nuova alleanza con il loro Dio. E’ una situazione molto bella ma anche molto difficile perché non c’è concordia fra loro.

È un momento in cui diversi profeti cercano di dare senso a ciò che è accaduto: Aggeo incoraggia a perseverare nella ricostruzione della società dopo quasi settant’anni in terra straniera; Zaccaria, nato a Babilonia, offre una visione che spinge a non demordere dal riedificare il tempio distrutto da Nabucodonosor.

Il grande significato della pagina di Isaia

In quegli anni segnati da dubbi, fatiche e da un paese da ricostruire, la pagina di Isaia — legata alla tradizione profetica post-esilica, intorno a cinque secoli prima di Cristo — tocca un vertice altissimo: chiama Dio con il nome di Padre, attingendo a un’immagine quotidiana dei villaggi antichi. Il vasaio prepara con cura l’argilla, la tiene umida sotto un panno e con le dita le dà forma, trasformando una massa indistinta in un oggetto unico.

Frame dallo sceneggiato Rai degli anni Sessanta I Fratelli Karamazov, regia Sandro Bolchi

Noi siamo opera delle mani di Dio. Non solo quando compiamo imprese grandi o memorabili, ma anche quando sbagliamo e ci allontaniamo dalle strade che ci ha indicato. Il male, prima ancora che un singolo atto isolato, è l’incrinarsi o l’interrompersi della relazione.

Anche Fëdor Dostoevskij, nei Fratelli Karamazov, torna spesso su questo legame profondo e ferito che tiene insieme gli uomini e li chiama a rispondere gli uni degli altri. Nell’oracolo di Isaia la ferita risuona con durezza: «Le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te».

Il rinnegamento di Pietro

E proprio qui si coglie il passo che porta da quella memoria antica al Vangelo: i discepoli di Gesù non sono filosofi che si limitano ad approvare una dottrina, ma persone che cercano di vivere accanto a lui, di guardarlo negli occhi, di avvertirne lo sguardo su di sé.

Il rinnegamento di Pietro

Quando quel legame si allenta — anche quando l’uomo ha l’impressione che Dio si sia fatto irraggiungibile o che il proprio volto sia rimasto nascosto — il rischio è smarrire la rotta, lasciarsi avvolgere da ciò che ci fa male e perdere l’orientamento. Il volto di Dio resta invece il punto fermo a cui tornare, una relazione che non dovrebbe spezzarsi neppure per le nostre fragilità e i nostri tradimenti.

I Vangeli raccontano senza sconti il triplice rinnegamento di Pietro, stretto dalla paura proprio nel momento in cui avrebbe voluto essere saldo. Eppure, pur vacillando, non recide del tutto quel filo: resta lì, nel cortile della casa di Caifa, in attesa di uno sguardo del Maestro, e dopo il canto del gallo il suo pianto è il segno doloroso di chi vuole tornare a stringersi a lui.

È il cuore della preghiera di Isaia: «Signore, tu sei nostro padre». Anche quando ci perdiamo, la porta non viene serrata e lui è lì ad attenderci, perché senza quel legame non c’è vera salvezza. E se riconosciamo che siamo opera delle sue mani — non come automi, ma come creature amate e custodite — sapremo anche riconoscere la sua presenza che ci cerca e ci rimette in cammino.