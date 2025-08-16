Quei quattro piccoli rom senza angeli

Il salmo 39 ci fa riflettere sull'azione fondamentale di Dio che ci salva dal male tramite i suoi messaggeri. Ma bisogna essere fortunati ad incontrare quelli giusti. Cosa che non succede a tanti bambini dei quali nessuno si prende cura e sono costretti a compiere crimini. Emblematica a triste vicenda della donna uccisa a Milano da un'auto rubata da alcuni ragazzini

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, dal fango della palude; ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Sal 39 (40) 2

Il salmista riflette sull’azione fondamentale della salvezza: Dio ci salva dal male, dal pozzo di acque tumultuose, dal fango della palude. Dio ci salva dall’essere dei criminali, dei mestatori, dei disonesti, degli imbroglioni, degli assassini, dei ladri, degli approfittatori delle persone più deboli…

Ora, come fa Dio a salvarci dal fango della palude? Ha tanti angeli a disposizione, che invia di volta in volta sulla nostra strada. Siamo noi a scegliere: si chiama libero arbitrio. Gli angeli ci indicano la strada, sono appunto dei messaggeri di Dio, ma poi siamo noi a decidere di percorrere la strada indicata. Spesso siamo recalcitranti, ma loro insistono, sanno che quella strada è la nostra salvezza.

I nostri messaggeri

Francesco Botticini, L’Assunzione della Vergine Maria ed il Coro degli Angeli

Avete mai visto questi angeli? Io ne ho visti tanti, presenti nella mia vita quotidiana: i miei genitori, i miei insegnanti, gli amici, a volte qualche angelo un po’ diavoletto, i legislatori, i padri costituenti, gli scrittori, i filosofi, i poeti, i preti, i compositori, i pittori, i volontari, i soci dell’Azione Cattolica, i suoi responsabili, gli 8 vescovi con cui ho avuto il privilegio di collaborare, i papi che ho cercato di seguire nei loro insegnamenti.

Sono gli angeli che Dio ci invia quotidianamente, nell’itinerario della nostra vita. Provate a pensarci: quante persone abbiamo incontrato nella nostra esistenza e ci hanno aiutato a diventare più grandi, a diventare autonomi. Pensate a chi ci ha insegnato a mangiare, a camminare, a nuotare, a leggere i libri, a guardare un film, ad ascoltare la musica, a parlare educatamente, ad avere rispetto delle idee degli altri, a considerare gli uomini tutti uguali.

Se quelle persone, che Dio ci ha posto sulla strada, non avessero recepito il messaggio di Dio, non avessero fatto gli angeli, ma ci avessero traditi, abbandonati, trascurati, anzi ci avessero insegnato a delinquere, a non considerare i valori degli altri, a considerarci superiori, forse saremmo anche noi dei delinquenti, degli assassini, dei ladri.

L’attualità del salmo

La Bibbia

Siamo stati fortunati, abbiamo incontrato gli angeli giusti che ci hanno tirato su dal pozzo delle acque tumultuose, dal fango limaccioso della palude in cui saremmo affogati, seppelliti dalle nostre azioni malvage.

Non posso cessare di pensare a quei 4 ragazzini nell’auto assassina di Milano: quali angeli li hanno traditi, quali angeli non hanno compiuto il loro dovere di educatori, di amici, di genitori, di parenti…

Si fa presto a dire spianiamo quel campo, come se sia possibile dare responsabilità a bambini che invece di stare a giocare erano a rubare un’automobile e a scorrazzare per le strade. Quali angeli hanno incontrato e quali non si sono presi cura di loro. Quei bambini non sono assassini, sono bambini, come i bambini soldato, come i bambini usati come kamikaze dai terroristi, come i bambini educati alla mistica della guerra e della violenza.

Una lezione che non abbiamo imparato

La violenza tra i giovani (Foto © DepositPhotos.com)

L’avremmo dovuto imparare da tempo, dalle storie dei quartieri degradati delle nostre città, preda della malavita organizzata, dalle paranze dei bambini, dall’uso spregiudicato di minorenni per spacciare e violentare.

Ma anche nelle nostre piccole città di provincia con la violenza delle serate vuote dei ragazzi che trovano unico divertimento lo spaccare la faccia a sconosciuti per uno sguardo impudente o per una parola che secondo noi non era il caso di pronunciare.

Sono bambini e ragazzi che non hanno incontrato gli angeli che li potessero portare sulla roccia, per rendere sicuri i loro passi. Che facciamo? Spianiamo i nostri paesi?