Quel Dio che parla la nostra stessa lingua

Per millenni ci sono stati dei misteriosi, talmente lontani dall'Uomo che occorrevano oracoli per interpretarne il pensiero e la volontà. Poi viene il Dio dei cristiani che fa di tutto per farsi comprendere: manda profeti ed infine suo Figlio. Perché parla la nostra stessa lingua. Per farci capire che...

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

vi fu mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l’hai udita tu? Dt. 4,34

Un Dio che parla. Sarebbe questa la novità? Gli dei hanno sempre parlato, certo, ma hanno bisogno di interpreti, di oracoli, di Sibille, perché le loro parole, i loro voleri sono sempre oscuri, ambigui. Tutta l’antichità greco-romana è pervasa dalla figura del mantis, dell’indovino, che deve scrutare il volere degli dei, prevedere quanto già deciso dal fato.

Invece Mosè e Dio parlano faccia a faccia, anche Abramo ha parlato con Dio alle querce di Mamre, anzi ha discusso con lui, l’ha addirittura rimproverato per la sua volontà di voler uccidere tutti gli abitanti di Sodoma. E ancor prima, i racconti della creazione mostrano Dio che dialoga con l’uomo, lo interpella, aspetta le sue risposte. Che spesso non arrivano.

A Caino chiede conto della vita del fratello Abele, a Noè rivela la sua volontà di distruggere il genere umano e promette, dopo il diluvio, che non sarebbe mai più accaduto… Un continuo parlare chiaramente, senza misteri…

L’esaltazione della comunicazione

È l’esaltazione della comunicazione, del mettere insieme, del chiarire ciò che è nascosto, dello svelare ciò che è misterioso. E’ la caratteristica fondamentale del Dio della Bibbia: i profeti ce lo presentano sempre disponibile a parlare, a discutere, anche di fronte alle pazzie dell’uomo: venite, dunque, discutiamo, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve; anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana sono le parole che Isaia fa pronunciare al Signore, in una discussione paradigmatica tra Dio e l’uomo.

È impressionante la pedagogia del Dio d’Israele: è come se si curasse dell’uomo, come se quest’ultimo fosse un figlio da educare, un figlio capriccioso, scontroso, anche ribelle a volte. Osea lo descrive come un fanciullo, lo chiama Efraim, dice che fin da piccolo gli ha insegnato a camminare. E’ l’immagine paterna di Dio che la Bibbia ci restituisce appieno anche nel Secondo Testamento: più volte Gesù invita i suoi discepoli a rivolgersi a Dio come ad un padre, a parlargli, a discutere con lui, nella consapevolezza che sarà capace di comprendere tutto, perché noi e lui parliamo la stessa lingua.

Dio, l’uomo e lo stesso linguaggio

E’ il linguaggio dell’incarnazione, si direbbe nella catechesi della Chiesa: Dio vuole talmente bene agli uomini che per comprenderne tutte le ragioni non ha esitato a diventare uno di noi, con le nostre debolezze, tutte, fino alla maggiore, quella della morte, come spiega Paolo scrivendo ai cristiani di Filippi.

Eppure, di fronte a questa volontà di dialogo, spesso gli portiamo il muso, “non gli parliamo più” come dicono i bambini. Non vogliamo chiacchierare con questo padre che pure tanta disponibilità ci offre, tanto da usare il nostro stesso linguaggio, in maniera chiara, palese.

Qualcuno potrebbe dire: ma io non lo sento, dov’è che parla? dove posso ascoltarlo? Il nostro conterraneo, il grande intellettuale aquinate, Tommaso, ci spiega che la nostra coscienza è il luogo dove Dio parla, sempre.

Certo, dobbiamo imparare ad ascoltarlo perché spesso abbiamo la tentazione di comportarci come il burattino di legno e così schiacciarla al muro per non sentirla. E poi dobbiamo informarla, la nostra coscienza, renderla consapevole, attrezzarla per non cadere nell’inganno delle tante sirene capaci di farci credere fischi per fiaschi… Ce lo hanno insegnato quei giudici caduti per non venir meno alla loro coscienza, quei carabinieri e poliziotti che non si son voluti sottrarre, quei giornalisti che hanno pagato con la vita il loro coraggio di scrivere la verità.

Hanno obbedito alla loro coscienza, alla limpida voce di Dio.