Quel piccolo aiuto che risolleva la vita agli altri

Basta poco. Deve essere poco. Perché "Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza”. Cioè con poco fare in modo che tutti possano avere il minimo. Nacquero così le confraternite e con loro gli ospedali. Dalle parole di Paolo.

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza, come sta scritto: “Colui che raccolse molto non abbondò e colui che raccolse poco non ebbe di meno”. (2Cor 13-15)

Un messaggio forte quello che Paolo di Tarso lancia ai primi seguaci di Cristo nella grande metropoli di Corinto, quasi 100mila abitanti, nel momento in cui l’apostolo la visitò. Il messaggio, nella sostanza, era: siete ricchi? condividete con chi ne ha meno di voi, non ne dovete soffrire ma con poco potete creare uguaglianza.

Si tratta di un messaggio potentissimo, se pensate che veniva proposto in una società basata su un’economia schiavista, in cui si era liberi o schiavi per natura. Gli schiavi rimanevano tali per sempre, senza possibilità di riscatto, a meno di un atto di liberalità del padrone, dominatore assoluto della vita dello schiavo, considerato poco più di un oggetto.

Il messaggio rivoluzionario

Ma il messaggio di Paolo non ha fini politici, non tende a rovesciare il sistema, non vuole sovvertire l’ordine romano: tende a fare giustizia, a creare uguaglianza grazie agli atti dei singoli. Non si tratta di filantropia, di antipatica commiserazione della mala sorte, che ha voluto gli altri poveri. Ma si tratta di una decisione consapevole da prendere, per supplire all’indigenza.

Queste parole di San Paolo hanno guidato l’azione dei cristiani nel corso dei secoli, fino a diventare veri precetti dell’agire dei cristiani, le cosiddette 7 opere di misericordia. La stragrande maggioranza dei nostri ospedali è intitolata a santi, non soltanto perché se ne chiedesse la protezione, quanto invece perché erano stati fondati da confraternite di laici che, ispirati appunto dai santi, avevano capito il senso del messaggio evangelico: se ciascuno fa un po’ di più per gli altri e interviene a risollevare dall’indigenza chi si trova nel bisogno, comunque ci si sia trovato, ci guadagniamo tutti .

Coloro che hanno, dice nella sostanza Paolo, non devono cadere in difficoltà ma rendersi conto di quanto sia importante che tutti abbiano ciò di cui hanno bisogno. Le Confraternite del Cinquecento e del Seicento fecero proprio questo: intervennero laddove il potere politico si tirava indietro, era incapace di provvedere, si rifiutava di rendersi conto dei bisogni della gente. E così in ogni centro abitato, le confraternite allestirono un ospedale, in grado di accogliere coloro che non potevano permettersi le costosissime cure mediche.

Non fu sempre così

(Foto: Stefano Cavicchi © Imagoeconomica)

Noi siamo abituati ad un sistema sociale che si occupa di tutti, andiamo fieri del nostro Servizio Sanitario Nazionale pur con tutte le sue contraddizioni e lacune. Ma si tratta di una conquista recente, fra l’altro insidiata da tanti interessi privati, nel giro d’affari del mercato dei farmaci e della prestazioni. Quattro secoli fa, quando nacquero le prime confraternite, tutto questo non c’era. Ci furono allora gruppi di laici che si misero insieme, si associarono per difendere sé stessi e gli altri dall’imponderabilità del futuro, una specie di cassa mutua ante litteram, che ha portato alla fioritura di una rete di ospedali il cui ricordo è tramandato dai nomi delle strutture sanitarie.

Divennero tutti fratelli, come il nome stesso delle associazioni rammenta. Dovremmo prendere esempio da quella stagione di iniziativa laicale che vide tante persone impegnarsi per gli altri, in maniera organizzata ed efficiente, riuscendo così a lenire le disuguaglianze e a creare una cultura della solidarietà che sarebbe poi sfociata nelle istituzioni democratiche.