Solidarietà, bontà e compassione i veri tesori da lasciare in eredità

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?

Lc 12, 16-21

È una delle parabole più impressionanti che Gesù narra ai suoi discepoli. Non ci troviamo di fronte ad un uomo cattivo anzi la storia riguarda un gran lavoratore, le sue ricchezze sono il frutto dei sacrifici di un’esistenza. Si sta avvicinando il momento in cui smetterà di lavorare, andrà in pensione e, per sua fortuna, l’ultimo raccolto è ancora più abbondante di quelli precedenti, tanto da costringerlo a costruire magazzini ancora più grandi, abbattendo quelli disponibili al momento. Ecco il suo piano: riempire i nuovi magazzini di grano e finalmente riposarsi, dopo aver messo da parte tutto quello che sarà necessario per il futuro.

Il commento di Gesù

Il commento dell’uomo è un dialogo con la sua anima. La rassicura, le dice: hai a disposizione molti beni, riposati, divertiti. Quella notte stessa, muore.

Tante volte sono capitate storie simili, persone morte appena andate in pensione, quando pensavano finalmente di potersi godere un po’ di riposo. Il commento di Gesù non è di compassione, di pietà, come ci saremmo aspettati, nei confronti di un uomo che ha lavorato per tutta la vita e che nel momento in cui sembra essere arrivato alla conclusione della sua esistenza perde tutto in un momento.

La parabola del ricco stolto – James Jacques Joseph Tissot

Gesù non lo compiange, anzi lo critica, quasi lo insulta: stolto è una parola che noi non usiamo comunemente. Definisce uno che non ha capito nulla dell’esistenza, dei valori sui quali fondare la propria vita.

La domanda di Gesù è retorica ma impressionante: tutto quello che hai preparato, tutto quel grano, i magazzini strapieni; tutto questo di chi sarà? Perché hai lavorato così? Qual è lo scopo dell’esistenza? Quali sono i tesori che uno deve accumulare? Quale eredità deve lasciare nel momento in cui, come dice il Vangelo, ci sarà richiesta la vita? La parabola è allo stesso momento impressionante ma anche estremamente semplice.

Attenti ai beni che illudono

Ci sono dei tesori che ci illudono, che ci fanno credere che quello possa essere il fondamento dell’esistenza, il centro di gravità sul quale basare la nostra vita. Ci basta incontrare un virus, avere un incidente, capitare nel posto sbagliato al momento sbagliato e tutto quello che abbiamo messo da parte, tutto quello su cui abbiamo fondato la nostra vita la nostra sicurezza non serve più, si rivela nella sua dimensione illusoria.

San Francesco

Bisogna dunque accumulare altri tesori, tesori che non scompaiano con la nostra morte, ma che costituiscano l’eredità vera da passare a coloro che verranno dopo di noi.

Mi piace pensare che il giovane Francesco, figlio del grande mercante Bernardone d’Assisi, abbia avuto in mente questa parabola nel momento in cui decise di lasciare il padre con le sue ricchezze, con tutti i suoi beni, fino a togliersi addirittura i vestiti per dare, icasticamente, il segnale del cambiamento della propria vita.

L’esempio di Piergiorgio Frassati

Non sono i beni, non sono le ricchezze, non è il grano dei magazzini chi può salvarci, non sono le stoffe, ma è la bontà, la solidarietà, la compassione. Sono questi beni di cui dobbiamo riempire i nostri forzieri. In questi giorni Roma è invasa da centinaia di migliaia di giovani. A loro sono offerte tante opportunità di ragionamento di incontro, essi stessi sono uno spettacolo di pace e di dialogo interculturale tra popoli diversi.

Piergiorgio Frassati

A loro viene proposta la figura di un giovane piemontese, ricco di famiglia, alpinista, sportivo. Piergiorgio Frassati era una di quelle persone a cui non mancava nulla: bello, ricco, intelligente, amato da tutti, incontrò un virus, una meningite fulminante lo portò alla tomba il 4 luglio del 1925. Aveva 24 anni.