Addio a Italo Cianfrocca, il sindaco che sfidò i “capi” della Dc

Si è spento a 75 anni l’ex primo cittadino di Alatri, eletto a soli 35 anni. Protagonista delle battaglie interne alla Democrazia Cristiana negli anni ’80 e ’90, sarà ricordato come volto giovane di una politica ormai scomparsa.

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

A soli 35 anni era diventato sindaco: un sacrilegio in una politica dominata da squali e dove i capelli bianchi erano un requisito fondamentale. Con la scomparsa di Italo Cianfrocca, Alatri perde non solo un ex sindaco ma un pezzo di quella stagione irripetibile in cui la Democrazia Cristiana dominava la scena cittadina e nazionale, tra percentuali “bulgare” e divisioni interne che segnarono un’epoca.

Nel 1985 centrò l’impresa della fascia tricolore: fu il volto giovane di un Partito che sembrava invincibile, salvo poi conoscere il prezzo dei suoi stessi contrasti.

La storia

Rimase in carica tre anni, dal 1985 al 1988. Un periodo lunghissimo in una stagione dove non esisteva l’elezione diretta e dove i sindaci venivano scelti dal Consiglio Comunale, le maggioranza si consolidavano giorno dopo giorno. Se non si era abili, si veniva sfiduciati la sera e l’indomani mattina c’era già il nuovo sindaco con una nuova maggioranza.

Italo Cianfrocca è stato uno dei grandi protagonisti della vita politica di Alatri per una quindicina di anni: tutti gli Anni 80 e Anni 90 Poi scelse altre strade: un salito alla politica, il ritorno all’imprenditoria ed una strada all’estero.

Democristiano di ferro in una stagione nella quale la Dc ad Alatri otteneva percentuali bulgare: Italo Cianfrocca ne era uno degli esponenti più ambiziosi. Come dimostra il fatto che divenne sindaco nel 1985 mettendo fine al lungo periodo di regno del primo cittadino Francesco Priorini, rimasto in carica per 11 anni.

La resa dei conti pari e patta

Silvio Tagliaferri

Ma quella DC era talmente forte e sicura sempre di vincere che aveva diverse visioni, e molti protagonismi personali. Più che un Partito era un immensa vasca nella quale nuotavano squali dalla lunghissima esperienza, per nulla disposti a farsi azzannare. Correnti fameliche, oggi alleate e domani avversarie. Cianfrocca fu mandato a casa proprio dalla stessa Dc e si aprì una stagione fino al 1990 con ben tre sindaci sempre di espressione Diccì ma di correnti diverse.

La divisione più clamorosa e per certi versi storica è quella che si determinò nel 1990 in vista delle elezioni Comunali. Ci fu una clamorosa guerra civile con la sfida tra la DC ufficiale capeggiata da Silvio Tagliaferri (ex sindaco, scomparso a febbraio scorso) e dal giovane Antonello Iannarilli; sul fronte opposto i dissidenti, tutti provenienti dalla Scudo Crociato e riuniti nella civica Torre Alata.

Vinse Silvio Tagliaferri ed il futuro Presidente della Provincia Iannarilli ottenne la sua prima elezione in Consiglio con circa mille voti personali, preludio poi della sua successiva carriera politica. Sull’assegnazione del simbolo Dc tra le due anime del Partito si scatenò una battaglia senza quartiere: fu dato proprio a Tagliaferri e Iannarilli da Franco Evangelisti in accordo con Giulio Andreotti. Ma nemmeno di fronte a quella dimsotrazione di forza Italo Cianfrocca fece un solo passo indietro: guidò i ribelli di “Torre Alata“.

Il tentativo di fare pace

Arnaldo Forlani e Giulio Andreotti

L’allora giovane Dario Ceci, membro dell‘esecutivo nazionale del Movimento Giovanile della Dc, tentò di ricucire e racconta un episodio. «Mi recai, in virtù del mio ruolo, dall’allora Segretario nazionale Arnaldo Forlani. Gli esposi il problema di Alatri: Forlani sembrava poco interessato e mi rispose serafico”Democristiani siete voi e Democristiani sono i civici”. Non ottenni nulla e la divisione restò».

Il risultato infatti fu incredibile. In quel periodo nessuno vinse. Allora sedevano in Aula 30 Consiglieri: dieci li elesse la DC ufficiale e dieci li elesse “Torre Alata”. Il resto andò agli altri Partiti. La divisione non si ricompose nemmeno dopo il voto e da lì nacque il famoso Esacolore con sindaco Silvio Tagliaferri che portò in giunta con la Dc, per la prima volta il Partito Comunista, il Partito Socialista, i Repubblicani e altre sigle. Un evento epocale dopo la caduta del Muro di Berilino.

Il ricordo

Maurizio Cianfrocca

Si è spento oggi all’età di 75 anni presso la Casa di Cura “San Raffaele” a Montecompatri.

«L’Amministrazione Comunale e la cittadinanza tutta di Alatri partecipano con profondo cordoglio alla scomparsa di Italo Cianfrocca già sindaco di Alatri uomo delle istituzioni che ha dedicato impegno, competenza e passione al servizio della comunità. Nel ricordarne con gratitudine la figura e l’opera, si uniscono al dolore della famiglia e dei suoi cari, ai quali esprimono la più sentita vicinanza» è stato riportato sulla pagina ufficiale del Comune di Alatri.

Giovedì, nella sua contrada di Sant’Emidio, la comunità lo saluterà come uomo delle istituzioni e testimone di una politica che oggi non c’è più.