Addio a Roberto Molle, gentiluomo del Foro e custode della memoria

Avvocato per vocazione, storico per passione: ci lascia l'avvocato Roberto Molle. Cassino perde una figura luminosa, capace di unire rigore giuridico e amore profondo per la verità storica. La Storia perde il suo appassionato ricercatore di verità nascoste sotto le macerie.

Lo ha tradito il cuore. Quello che ne aveva animato la passione: sotto la toga da avvocato, ogni qualvolta doveva difendere un cliente in tribunale. E fuori dalla toga, quando doveva mettere a disposizione del territorio la sua immensa devozione per la Storia della Seconda Guerra Mondiale: si definiva “un cercatore di verità tra le macerie della guerra”.

Lo ha stroncato da un improvviso problema cardiaco. Gli amici dicono che è colpa di un batterio che ha generato un’infezione al pacemaker con il quale regolare il battito del cuore: un’infezione che si è diffusa al cuore e poi ad altri organi.

Uomo d’altri tempi

Roberto Molle

Aveva la stoffa dell’uomo d’altri tempi: competente, corretto, concreto, instancabile nelle passioni, compresa quella per la buona cucina. Un gentiluomo del Foro ma soprattutto un custode della memoria collettiva. Una passione che è arrivata a renderlo noto negli ambienti internazionali più che per la professione di avvocato, esercitata con successo.

Una passione per la Storia ed i suoi segreti. Quella Storia che si scava, si ricostruisce, si tramanda. Quella che non sta negli negli archivi polverosi perché finita sotto le macerie di un bombardamento che ne ha cancellato il racconto: Roberto era l’instancabile cercatore di quei frammenti finiti sotto le macerie della follia umana. Amorevole ricostruttore di mille pezzetti che per lui erano la testimonianza di uomini, eroi, paure, soldati. Che ricomponeva non per esaltare ma per ricostruire pezzi di verità dimenticata e raccontarla con rispetto e coinvolgimento, affinché le nuove generazioni potessero sapere come erano andate veramente le cose.

L’esercito polacco a Montecassino

La scintilla per la ricerca storica, in particolare per la Seconda guerra mondiale e la Battaglia di Cassino, si accese presto. Ma fu nel 2001 che questa passione prese forma concreta, quando insieme all’amico e compagno di visioni Valentino Rossetti fondò l’associazione onlus “Battaglia di Cassino – Centro Studi e Ricerche”. Da quel momento in poi, per lui Cassino smise di essere solo un luogo di memoria e cominciò a diventare un laboratorio culturale, un infinito campo di ricerche fatte di mille aneddoti da scoprire, verificare, collocare nel contesto. Come un immensa Valle dei Templi per un egittologo.

L’eredità di Roberto

Roberto Molle con i reduci

A lui si devono centinaia di mostre, convegni, pubblicazioni, dibattiti e un flusso costante di conoscenza condivisa. A lui si devono molte delle analisi sul sito DCAV – Da Cassino al Volturno, fu lui ad ispirare la sezione Storie nella Storia su questo sito. Ma Roberto Molle andò anche oltre. Collaborò con Channel 4, BBC, La7, prestando la sua esperienza e la sua profonda conoscenza alla realizzazione di documentari di respiro internazionale.

In quelle occasioni, il suo tono pacato e la sua puntualità storica si sposavano con una capacità di narrazione rara: non era mai l’esperto che “spiega”, ma sempre l’uomo che condivide, coinvolge, fa vedere l’altro lato della storia. Non quello tattico, bellico, strategico: ma il lato degli uomini. Quelli in divisa e di quelli senza: eroi per dovere ed eroi per necessità, come la popolazione civile che paga tutto il conto della follia di ogni conflitto.

Il suo contributo alla nascita del museo “Montecassino 1944 – Cassino War Memorial”, inaugurato nel 2004, è uno dei tanti frutti di quella visione. Un luogo che non è solo esposizione di cimeli, ma una vera macchina del tempo emotiva e culturale, capace di restituire, a chi entra, il senso profondo del dolore e del coraggio, della distruzione e della ricostruzione.

La memoria come dovere

Roberto Molle (Foto © Daniele Vettese)

Roberto Molle sapeva che la memoria non è un atto nostalgico ma un dovere civile, e che la cultura non può prescindere dall’impegno. Lo ha fatto da giurista, lo ha fatto da storico, lo ha fatto da cittadino. Con discrezione, senza mai cercare riflettori, ma diventando punto di riferimento per intere generazioni di appassionati e studiosi.

Un lavoro fatto non per interesse ma con il cuore: quello che alla fine, la notte scorsa, lo ha lasciato come il Regio Esercito ad El Alamein.