Cassino perde Peppino Grossi, maestro di cultura e civiltà

Storico, scrittore, preside, figura di riferimento per intere generazioni: cassino oggi piange la scomparsa del preside Peppino Grossi. Ha dedicato la vita alla conoscenza e alla sua città. Tentando anche la candidatura a sindaco

Se n’è andato in silenzio, com’era nel suo stile. Senza clamore, con quella compostezza che aveva sempre accompagnato la sua vita di studioso, di educatore, di uomo elegante nel pensiero e nei gesti. Peppino Grossi, storico, scrittore, preside. è una figura che ha segnato la storia culturale e civile di Cassino. Si è spento presso la Clinica San Raffaele di Cassino, dopo che un improvviso malore che lo aveva colpito mesi fa.

Una figura tra le più alte che Cassino abbia avuto. Trascorreva ore a studiare, conoscere, scavare nel passato e nel poco conosciuto di una città che ha amato senza condizioni. Servendola, prima come insegnante e poi come preside, con un impegno costante per la promozione della conoscenza.

Dalla scuola alla candidatura

Peppino Grossi

Da preside, ha esercitato il suo ruolo con rigore e passione, ispirando rispetto, senso del dovere e onestà in intere generazioni. La sua autorevolezza non era mai imposta, ma naturale: nasceva dalla competenza, dalla coerenza e da uno stile umano che lasciava il segno.

Acuto, sagace, affilato quanto gentile. Era un maestro della battuta che faceva riflettere, usando l’umorismo come strumento di insegnamento. Celebri le sue “bacchettate”, a volte condite da qualche parola in cassinese: un misto di fermezza, umanità e ironia che ha forgiato il carattere di tanti studenti, oggi professionisti, cittadini, madri e padri che ancora ne conservano il ricordo vivido.

Cassino gli stava nel cuore. Al punto da spingerlo, nel 1997, a candidarsi sindaco. Una scelta dettata non dall’ambizione personale ma dal desiderio profondo di contribuire alla crescita della sua città. La competizione lo premiò con un seggio in Consiglio comunale, tra i banchi dell’opposizione. Ma neppure da lì smise di lottare per una città moderna ma saldamente ancorata alla storia e alle sue radici religiose. Anche quando decise di restare fuori dal mondo della politica, non venne mai meno al suo impegno civile e culturale.

Grossi amante della storia

(Foto © Piotr Gurgul)

Dopo quella stagione, continuò a servire Cassino in modo diverso: con la scrittura, con la memoria storica, con l’autorevolezza di chi conosce e ama profondamente la propria comunità. Le sue pubblicazioni, i suoi interventi pubblici, il suo lavoro di storico hanno raccontato le brutture della guerra, la ricostruzione, l’identità di un popolo.

Cassino oggi perde uno dei suoi cittadini di maggior spessore: morale, culturale e umano. Resta l’eredità che ha lasciato in chi ha avuto la fortuna di incontrarlo sui banchi di scuola, in biblioteca, in consiglio comunale. O tra le pagine di un libro.

Il ricordo di Salera

Enzo Salera

A commemorare il preside è stato oggi il sindaco Enzo Salera. Dicendo «Con la scomparsa del preside Grossi se ne va un pezzo importante della memoria storica della nostra città. Con la sua impeccabile eleganza e il fascino discreto di uomo di grande cultura aveva appassionato al sapere generazioni di studenti liceali tra cui mi onoro di far parte. Aveva vissuto da bambino “Il Calvario di Cassino” descritto in maniera memorabile dal papà Tancredi. L’attaccamento e l’amore per la sua terra veniva rimarcato sempre in alcune espressioni dialettali che frequente introduceva nei suoi, sempre pacati ragionamenti, in un italiano aulico. Arrivederci preside, ciao Peppino».

I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa di Sant’Antonio a Cassino.