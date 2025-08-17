Claudio Coccoluto: il DJ che faceva ballare le anime, non l’ego

Niente pose, niente star system. Solo musica, rispetto e verità. Claudio Coccoluto avrebbe compiuto 63 anni oggi, ma il suo spirito continua a pulsare nei club e nei cuori di chi lo ha ascoltato almeno una volta. Dall’invenzione del Goa al silenzio gentile di Cassino, il ricordo di un artista rivoluzionario

Non sembrava un DJ. Nessuna posa da star, nessun ego da consolle, niente occhiali da sole anche di notte. Solo ritmo, cuore e rispetto. Per la musica, per i locali che la accoglievano, per i ragazzi che la ballavano. Oggi Claudio Coccoluto avrebbe compiuto 63 anni. E anche se è andato troppo presto, a 59 anni, il suo battito continua a far ballare le anime.

Un genio del mixer ma un uomo semplice. L’uomo capace di inventare il Goa di Roma e portarlo ad essere l’unico club in Italia ad entrare nelle classifiche dei migliori al mondo; ma capace di andare via per non restare imprigionato in uno spartito. Il primo europeo ad avere l’onore di mixare al Sound Factory Bar di New York; ma il primo a mettersi a disposizione per chiunque avesse bisogno. (Leggi qui: Coccoluto spegne il mixer: va via il dj che creò l’underground).

Coccoluto, la star senza piedistalli

Claudio Coccoluto

Claudio Coccoluto era nato a Gaeta ma viveva a Cassino, dove aveva messo radici profonde. Genuine. Il contatto con la terra delle sue origini lo ha aiutati a non farsi contaminare dal divismo che ha inquinato decine di aspiranti star: lui, stella di prima grandezza lo era davvero anche per questo e per la sua capacità di brillare senza piedistalli. Mixava vinili con la maestria di un artigiano zen ma a Cassino continuava a frequentare lo stesso bar, lo incontravi tra i libri, al settimanale mercato. Sempre gentile, sempre con un sorriso discreto.

Chi ha ballato anche solo una volta a un suo DJ set lo sa: Claudio non metteva musica, la raccontava, la spiegava, la esaltava, la reinventava portandola ad una nuova dimensione.

Un set di Coccoluto era un viaggio: dentro i bassi profondi della techno, dentro il funk delle origini, dentro l’anima elettronica di chi non ha mai smesso di cercare. E intanto, in pista, ballavano ragazzi di vent’anni accanto a cinquantenni con lo zaino pieno di ricordi.

Mai sopra le note

Claudio Coccoluto

La musica di Claudio era un linguaggio che tutti capivano perché non era moda, era emozione. Sempre un passo indietro. Sempre un passo avanti. Coccoluto era così: mai sopra le righe del pentagramma, sempre avanti di dieci anni. Un precursore che non amava le luci puntate in faccia: bastava che illuminassero il mixer. E lui si divertiva a far divertire gli altri.

Un pensatore raffinato, anche fuori dal mondo del clubbing: impegnato nella cultura, nella politica, nell’etica. Con uno stile personale che non era fatto di apparenze ma di eleganza dell’anima. Con un’umanità così naturale da sembrare rivoluzionaria.

Indimenticabile è ultima la performance solitaria a Cassino: l’ha voluta regalare durante il lockdown di marzo quando ha suonato dalla Rocca Janula. Uno spettacolo unico trasmesso in diretta Facebook.

La musica che rimane

Claudio Coccoluto

I grandi non hanno bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare, né di montarsi la testa per lasciare il segno. Claudio Coccoluto ha insegnato che l’eleganza si misura nei gesti, l’umanità nei silenzi, la bellezza in una traccia ben scelta ed abbinata a quella successiva creando un mix unico ed irripetibile.

E anche se la sua musica ora arriva da un’altra dimensione, qui sulla Terra continua a far battere i cuori.