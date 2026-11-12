Cuore, piedi buoni e…”bicicletta”: Ferentino piange Vanvitelli

[IL LUTTO] Scomparso all’età di 75 anni, è stato una figura storica del Ferentino Calcio: prima calciatore, poi allenatore e dirigente. Il ricordo commosso dei familiari, degli amici e del mondo sportivo cittadino. L'ex dirigente Mario Musa racconta l'atleta e l'uomo: "E' stato un grande giocatore e poi un ottimo allenatore"

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Una maglia amaranto. Il calciatore, l’allenatore, il dirigente. Sempre lui. Francesco Vanvitelli è morto nella notte. Aveva 75 anni.

Alla maglia amaranto del Ferentino calcio ci è arrivato da giovane, provenienza: Circello, in provincia di Benevento. La sua è una scelta e la città gigliata lo accoglie come un figlio. Qui costruisce la vita, la famiglia, la storia calcistica che si lega in maniera indissolubile alla formazione cittadina.

Un tempo le chiamavano bandiere, uomini da innalzare come un vessillo: vedevi loro e vedevi la squadra, sapevi che giocava lì e quella maglietta non se la sarebbe tolta mai. Come i Giggirriva a Cagliari, come gli Juliano ed i Bruscolotti al Napoli, gli Antognoni in maglia viola, i Baresi a Milano, in epoca recente soltanto Totti alla Roma.

Bandiera amaranto

Mario Musa, Francesco Vanvitelli e Felice Di Vito in occasione della vittoria nel campionato di Seconda Categoria nel 1991

Uomo di sport nel senso più autentico del termine, Francesco ha attraversato diverse generazioni del calcio amaranto: prima da calciatore. Poi quando lo scatto non era più quello dei vent’anni ma la visione di campo assolutamente chiara diventò allenatore. E infine dirigente e responsabile del settore giovanile. In ogni ruolo ha lasciato un’impronta, distinguendosi per passione, competenza e profondo rispetto per la maglia, per i ragazzi e per i valori dello sport.

Per lui il calcio non era soltanto un gioco, ma una vera scuola di vita, fondata su lealtà, sacrificio e rispetto per gli altri. Ai ragazzini insegnava che non era importante fare un goal: più ancora aveva valore mettersi a disposizione del gioco degli altri perché quello significava essere squadra.

Il ricordo di Musa

Mario Musa

A ricordarne le qualità tecniche e le imprese sul campo è il suo grande amico Mario Musa, storico ex segretario del Ferentino Calcio, che ne conserva tanti ricordi.

« Francesco Vanvitelli era un’ala sinistra talentuosa, con la particolarità di far passare la palla sopra la testa dell’avversario – ha ricordato Musa– In carriera ha realizzato tante reti, ma la sua caratteristica più importante era quella di far segnare anche gli altri. Ricordo il duetto con Di Vito, mediano di centrocampo, che al Sora giocava da difensore centrale e che, tornato a Ferentino, venne avanzato in mediana. Era un giocatore di categoria superiore e insieme a Vanvitelli dava spettacolo. Lui, Francesco e il portiere Mauro Bianchi erano la forza del Ferentino degli anni Settanta ».

Quel gol fantasma a San Felice Circeo

Musa racconta anche alcuni episodi che testimoniano il talento e il carattere del compianto calciatore. «Gli aneddoti su Francesco sono tanti. Una volta, prima di una partita contro la Nuova Circe a San Felice Circeo, il portiere avversario gli disse che con lui tra i pali non avrebbe mai segnato. Francesco il gol lo fece davvero, ma c’era un buco nella rete e l’arbitro non convalidò, pensando che il pallone fosse uscito. A fine partita il portiere si mise a ridere con Francesco, dicendogli che soltanto l’arbitro non aveva visto il suo gol».

Francesco Vanvitelli

Vanvitelli era dotato di un tecnica sopraffina e la sua giocata migliore, diventata quasi un marchio di fabbrica, era la «bicicletta», con cui riusciva a superare gli avversari e a entusiasmare il pubblico. Il suo contributo al Ferentino Calcio, tuttavia, non si è esaurito con la carriera da giocatore. Insieme al capitano Felice Di Vito ha conquistato il campionato di Seconda Categoria nella stagione 1990/91, guidando la squadra come allenatore.

Successivamente si è dedicato alla formazione dei giovani calciatori, allenando le squadre Juniores provinciali e regionali e conquistando anche il titolo provinciale. Ha inoltre collaborato con Massimo Cipriani nella Juniores Nazionale e con Mario Musa nella segreteria della società, ricoprendo il ruolo di responsabile del settore giovanile.

«È stato un grande calciatore degli anni Settanta, insieme al capitano Di Vito. Una grande perdita per il calcio amaranto. A Ferentino è stato praticamente onnipresente: prima da giocatore, poi da allenatore e infine da responsabile tecnico del settore giovanile», ricorda ancora Musa.

Tanti i messaggi di cordoglio

Il sindaco Piergianni Fiorletta

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore: dagli amministratori comunali agli amici di sempre, a testimonianza dell’affetto e della stima che Francesco aveva saputo conquistare nel corso degli anni.

I funerali si terranno venerdì 13 novembre, alle ore 15:30, nella chiesa di San Valentino a Ferentino, la città che lo aveva accolto da giovane e che oggi si prepara a salutarlo con profondo affetto e riconoscenza.

Con Francesco Vanvitelli se ne va un pezzo di storia del calcio amaranto, ma soprattutto una persona che ha saputo lasciare un segno autentico nella vita di tanti.