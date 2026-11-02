È morto Luigi Vittori, l’uomo che creava i sindaci

La morte, improvvisa, dello storico vicesindaco di Ferentino. Uomo di strategia e di mediazione. A lui devono molte delle loro fortune tanti politici del territorio. Il malore mentre era in ospedale. Le reazioni. I funerali domani pomeriggio

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Non è mai stato sindaco: ma ne ha creati almeno tre. E tutti sono rimasti in sella per almeno due mandati. In questo modo ha lasciato la sua firma sugli ultimi trent’anni di vita politica a Ferentino e nell’intera provincia di Frosinone: perché due dei suoi sindaci sono diventati anche Presidente nel palazzo di piazza Gramsci. Dal giovane Francesco Scalia ad un altrettanto giovane Piergianni Fiorletta con i suoi tre mandati passando per Antonio Pompeo: tutti devono tanto a Luigi Vitori. Che, non a caso, tutti vollero al loro fianco come assessore e spesso come vicesindaco.

Luigi Vittori

Un mago della strategia, un genio della tattica: sapeva individuare subito il cavallo vincente e più ancora sapeva costruirgli attorno la squadra con la quale conquistare la fascia tricolore. Con Vittori al fianco si poteva sperare ragionevolmente di vincere, senza di lui si aveva la certezza di perdere.

Tessitore instancabile, paziente mediatore, profondo conoscitore degli uomini e dei loro limiti: grazie alla sua opera Ferentino ha vissuto una stagione che l’ha portata al centro della politica provinciale strappando lo scettro alla Cassino degli Angelo Picano, dei Totonno Ferraro, dei Valentino D’Amata. Non limitandosi alle mura della città ed a quelle della Provincia: c’è lui dietro al risultato delle scorse regionali che ha incoronato Sara Battisti alla Regione Lazio lasciando alle spalle di 2mila voti Antonio Pompeo nonostante le 15mila preferenze personali.

Il Pd, la componente di Area Dem, lo ha promosso sul campo: con la fascia da Consigliere Provinciale.

Non stava bene ma l’addio è stato breve e fulmineo. Dicono che ieri fosse allo stadio a vedere il miracolo del Frosinone Calcio. Questa mattina, nell’ascensore dell’ospedale dove stava andando per i controlli periodici, un aneurisma improvviso ha detto stop: ha chiuso le urne per sempre. Lasciando chiunque abbia apprezzato la politica, orfano di un gigante.

Le reazioni

Luigi Vittori e Piergianni Fiorletta

Il sindaco Piergianni Fiorletta ha proclamato il lutto cittadino parlando di «un giorno di immenso dolore per me e per tutta la nostra comunità. Come Sindaco, ma soprattutto come amico, la sua perdita lascia un vuoto immenso. Resta però la certezza che il lavoro, l’impegno e i valori che Luigi ha portato avanti in tutti questi anni continueranno a vivere nella nostra comunità e nell’azione di quanti hanno condiviso con lui un percorso umano e istituzionale».

Poi, rivolgendosi idealmente all’amico scomparso assicura «Continueremo a ricordarti nel modo che più ti avrebbe fatto piacere: lavorando ogni giorno per la nostra città, con un’attenzione particolare agli ultimi, alle persone più fragili e a quel mondo del sociale che tanto avevi a cuore».

Luca Di Stefano

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, parla di «una figura che ha dedicato una parte importante della propria vita all’impegno politico e amministrativo al servizio della sua comunità e del nostro territorio. Con la sua scomparsa perdiamo un uomo delle istituzioni, profondamente legato alla propria città, che ha contribuito alla vita pubblica con passione e senso di responsabilità».

Il vuoto di Coppotelli, le lacrime di De Angelis, il saluto di Pompeo

Enrico Coppotelli (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Da Roma, il Segretario Generale Cisl del Lazio Enrico Coppotelli sottolinea che «La scomparsa di Luigi Vittori lascia un vuoto profondo nella comunità di Ferentino ed in tutta la Provincia di Frosinone.

Nel suo lungo impegno politico, da vicesindaco, assessore e consigliere comunale e provinciale, ha dedicato energie e passione alla sua terra. Resta il ricordo di quanto ha costruito e delle idee che ha saputo lasciare in chi ha condiviso con lui il cammino».

Devastato, Francesco De Angelis risponde in lacrime da Torino: per il Presidente del Partito Democratico del Lazio «Luigi era una delle figure più autorevoli e preparate, politico di lunghissimo corso, possedeva un’esperienza non comune. Ma più ancora una indole alla mediazione che ci ha consentito di risolvere moltissime situazioni complicate evitando rotture e lacerazioni. Senza di lui, AreaDem e tutto il Pd sono molto più soli».

Antonio Pompeo

Incredulo Antonio Pompeo: anche lui è stato uno dei sindaci che ha avuto Luigi Vittori al suo fianco come vice. I rapporti si sono interrotti in maniera traumatica qualche anno fa: negli ultimi mesi c’era stato il riavvicinamento e la riconciliazione, soprattutto sul piano umano. «Con Luigi se ne va un pezzo importante della politica della nostra città ed anche un pezzo di me. Anni di amicizia, affetto e di battaglie politiche vissute insieme che nemmeno le incomprensioni alle ultime elezioni amministrative hanno mai cancellato. In questi tempi sarà un’assenza che farà sentire il suo peso, purtroppo».

Il ricordo di Scalia e quello di Pizzotti

Francesco Scalia

Con Francesco Scalia c’era un’amicizia profonda ed antica: Luigi Vittori era al suo fianco quando divenne sindaco, lo affiancò nella scalata alla Presidenza della Provincia e poi al vertice regionale della Margherita. Era con lui nei giorni dell’assessorato in Regione ed in quelli di Palazzo Madama. «Abbiamo iniziato insieme – ricorda il professore – poco più che ragazzi sui banchi del Consiglio comunale di Ferentino. Allora io ero all’opposizione e lui in maggioranza (d’altronde, lui è sempre stato in maggioranza). Ci siamo stimati e, soprattutto, voluti bene. Era un amministratore capace, un politico intelligente e un uomo buono e generoso. Non si è mai risparmiato, anche quando la salute avrebbe consigliato maggiore cautela».

Il sindaco Piergianni Fiorletta con (da sinistra) Luigi Vittori, Luca Zaccari, Andrea Pro e Claudio Pizzotti

Per Claudio Pizzotti, presidente del Consiglio Comunale «Luigi era un uomo dal grande cuore, sempre disponibile verso gli altri, capace di ascoltare, comprendere e trovare una soluzione anche nelle situazioni più difficili. Aveva una straordinaria capacità di stare tra le persone, di entrare in sintonia con chiunque. Ricorderemo tutti le sue espressioni divertenti, le sue battute e quel modo tutto suo di comunicare, che lo rendeva unico e gli permetteva di creare rapporti autentici».

Al di là dell’aspetto umano c’è poi quello politico: «Aveva una spiccata intelligenza, una dote naturale nel leggere le situazioni, mediare e tenere insieme sensibilità diverse. Una capacità che gli ha consentito di contribuire a dare a Ferentino un ruolo importante anche nello scenario politico provinciale».

I colleghi di amministrazione

Christian Piermattei

Per l’assessore Cristian Piermattei «Luigi era una persona buona, spontanea e capace di regalare un sorriso, ma anche un politico lucido e chirurgico, capace di leggere le dinamiche elettorali come pochi. Per me è stato prima un avversario, poi un compagno di viaggio. Un percorso che insegna come la politica possa dividere, ma anche unire nel rispetto e nella stima reciproca. Oggi resta il ricordo Perché le campagne elettorali finiscono, le appartenenze cambiano, ma il valore delle persone resta».

Con Maurizio Berretta ci sono stati periodi di scontro e periodi di alleanza, ma il vuoto che crea la scomparsa di Luigi Vittori non è minore: «Perdo una persona cara con la quale abbiamo condiviso 40 anni di vita e 30 di politica attiva. Spesso su posizioni comuni altrettante diverse ma sempre capaci di trovare una sintesi, un punto d’incontro».

La sala mortuaria

(Foto © Stefano Strani)

Una volta aperta la camera ardente, in pochi minuti si è riempita di amici ed avversari ma anche semplici cittadini che hanno conosciuto Luigi Vittori nella sua lunga carriera politica. Amministratori comunali al gran completo ma anche i vertici provinciali del Pd con il Segretario Achille Migliorelli, sindaci e consiglieri da Morolo, e Supino, il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli e quelli di Paliano Domenico Alfieri e Patrica Lucio Fiordalisio.

A rendere omaggio sono andati il presidente della Provincia Luca Di Stefano ed il presidente della Saf Fabio De Angelis, il consigliere provinciale Andrea Amata ed il Segretario Organizzativo Regionale della Lega Mario Abruzzese. Ma anche molti imprenditori ed artigiani locali come Sandro Schietroma, Antonio Ciuffarella, Luca Fanella.

Le esequie

I funerali si terranno domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Sant’Agata a Ferentino.