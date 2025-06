Franzo Grande Stevens: l’avvocato che salvò la toga, la Juve e pure Cassino

Franzo Grande Stevens, avvocato e pensatore, è morto a 95 anni. Era l'avvocato dell'Avvocato. Si era formato a Montecassino. E fu lui, negli Anni 90, a compiere un passo decisivo per salvare lo stabilimento di Piedimonte San Germano, quando dom Bernardo D'Onorio fece sei ore in auto per salvare il salvabile

Un giorno, quando già era leggenda, Franzo Grande Stevens disse: «Non ho mai lavorato con i piedi». Era vecchio quanto basta per essere considerato antico ma lucido quanto serve per rimettere in riga anche un tribunale di cassazionisti. E in effetti, non solo non lavorava con i piedi: lui ragionava con lo stile, parlava con la punteggiatura, scriveva con la grazia di un giurista d’altri secoli. E difendeva come si combatte una guerra – col cervello, con le regole e, se necessario, con l’intelligenza laterale. È morto oggi, 13 giugno, all’età di 95 anni, l’avvocato dell’Avvocato: Franzo Grande Stevens, il solo capace di parlare dritto in volto a Gianni Agnelli senza tremare, e magari pure correggergli la cravatta.

Cassinate per formazione

Franzo Grande Stevens

Torinese per frequentazione, napoletano per sangue, cassinate per formazione. Perché è proprio a Montecassino che comincia questa storia, o almeno quella che riguarda il nostro territorio: era un bambino di otto anni quando la madre lo affidò ai benedettini, che avevano la fama di trasformare gli scalmanati in uomini. Ne uscì con la pertica nelle gambe e Cicerone nella testa. Lì imparò la disciplina, il latino e il gusto del silenzio, che ogni tanto rompeva per insegnare agli altri come si sta al mondo.

Ma fu nel 1992 che Cassino gli restituì la visita. L’abate dom Bernardo D’Onorio, gran pastore e uomo di visione, prese la macchina e salì a Torino. Portava con sé le preghiere di migliaia di famiglie: c’era chi dalla Germania era tornato per lavorare alla Fiat, chi dall’Inghilterra aveva rifatto casa a Sant’Elia, chi dalla Scozia era rientrato con un sogno in tuta blu. Tutti uniti sotto lo stesso incubo: lo stabilimento di Piedimonte San Germano stava per chiudere. E con lui un intero territorio.

Don Bernardo parlò a lungo. E Stevens, l’Avvocato dell’Avvocato, non interruppe mai. Poi aprì una porta, introdusse il monaco in un ufficio e lo lasciò lì: dall’altra parte della scrivania, c’era Gianni Agnelli.

Avvocato e pensatore

Franzo Grande Stevens (Foto: Stefano Scarpiello © Imagoeconomica)

Il resto è cronaca non scritta: lo stabilimento rimase aperto, le tute blu continuarono a saldare, verniciare, montare. E l’ascensore sociale continuò la sua corsa. Tutto per merito di un uomo che aveva capito che le fabbriche non sono solo lamiera e viti: sono il cuore pulsante di una comunità.

Franzo Grande Stevens fu molto più che un legale: fu un pensatore, un regista dietro le quinte. Fu presidente della Juventus, presidente del Consiglio Forense, paladino della legalità anche nel processo alle Brigate Rosse. Ma non dimenticò mai la sua Montecassino, dove tornava ogni anno per la Messa di San Benedetto, e dove, a suo dire, aveva imparato la sola cosa che conta davvero in toga e nella vita: l’equilibrio.

I più giovani lo ricordano come il vecchio signore elegante con l’accento sospeso tra il Tevere e il Po. I più attenti lo riconoscono in ogni riga del diritto societario italiano. I cassinati, invece, lo dovrebbero ringraziare perché se oggi le fabbriche sono ancora lì, è anche grazie a lui.

Se n’è andato lasciandoci l’ultima arringa, sotto forma di lettera: “Non ho mai lavorato con i piedi”. E ci ha ricordato che, per costruire una carriera, servono testa, cuore e coerenza. E, quando serve, una notte d’inverno, anche sei ore di macchina tra Cassino e Torino.