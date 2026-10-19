Inimitabile Benito

Ci lascia Benito Savo. Inimitabile. Con i suoi limiti ed i suoi eccessi. Nessuno ha saputo interpretare come lui il ruolo: vero fino alle conseguenze più estreme

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Inimitabile. Con i suoi eccessi e le sue certezze. Per diciotto anni di fila ha rappresentato lo Stato sul territorio del Comune di Torrice: un periodo nel quale lo Stato, al di là della Costituzione, era lui. E non c’era modo di dimostrare il contrario. Anche perché ogni problema trovava la soluzione se passava dal suo ufficio di sindaco, ogni controversia trovava pace. Tutte.

Tranne quelle che gli avversari avevano con lui. In pieno Consiglio comunale non esitò ad apostrofare con l’aggettivo “beduino” un suo avversario, ginecologo di origine maghrebbine che legittimamente provava a logorarlo sul piano dei nervi. Peggio andò al confinante che tentò di stabilire dove passasse la linea di divisione tra i loro terreni, erigendo un muretto: lui non esitò a salire sul trattore e buttare giù la costruzione che non erigeva un confine ma un affronto.

Benito Savo era così. Nel bene e nel male. Leale ma diretto, sincero ma antipatico, supponente ma popolare. Era la sintesi di chi nasceva in una Ciociaria che era ancora fatta di coloni e braccianti, badilanti superiori agli zappaterra: la sua laurea in medicina se l’era sudata esame dopo esame, frequentando tra mille sacrifici dei genitori l’università La Sapienza di Roma ai tempi dei Valdoni, dei Bastianelli, dei Malan. Gente che operava Papi e Togliatti senza il minimo timore reverenziale: figurarsi se avrebbe avuto remore nel bocciare uno studente ciociaro.

Ruvido ed essenziale

Benito Savo davanti a Montecitorio

Lui era venuto su così. Ruvido ed essenziale. Nel suo essere medico e nel suo essere sindaco. Benito Savo non aveva eccezioni. Quel nome aveva segnato il suo percorso: socialista come il primo Mussolini, categorico come quel duce dal quale prendeva il nome, diretto come i 18 anni da sindaco di Torrice raccontano.

L’Italia ospitava il suo primo Mondiale dai tempi dell’omonimo Benito e lui veniva eletto Consigliere Provinciale: Anno Domini 1990 e le preferenze per Palazzo Iacobucci si prendevano una ad una nei Collegi, non le pagliacciate del dopo Delrio. Il collasso Socialista seguito al trasferimento di Bettino Craxi dalla parti di Hammamet lo vide protagonista della prima stagione berlusconiana: vicepresidente della Provincia e poi deputato eletto nell’Uninominale di Frosinone con il Popolo delle Libertà.

Gloria passata. La grandezza di Benito Savo non è stata quella di chi ha riformato lo Stato o guidato un Partito: nella formazione di Silvio Berlusconi era eresia il solo Immaginarlo. La sua dimensione fu quella di portare il territorio di Torrice nel cuore dello Stato e lo Stato nel cuore di Torrice.

Ciao sindaco

Alessia e Benito Savo (Foto © Archivio Ciociaria Oggi)

Questa sera ha concluso la sua esperienza terrena, amorevolmente accudito dalla figlia Alessia: che da lui ha ereditato la vis polemica e la passione per la politica.

Noi restiamo un po’ più orfani: di un uomo che, al di là dei limiti, degli eccessi, delle passioni, era una persona vera. E se doveva dirti quello che pensava non ci metteva troppo ad ingentilire la cosa: anche a costo di buttarti giù il muretto con il trattore, nonostante la tunica da deputato.