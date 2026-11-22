Se ne va Luca Sergio, autore delle due colonne in apertura dell'edizione di Frosinone de Il Tempo in cui analizzava la politica cittadina. I primi articoli nel 1961, le vendite a confronto con Ciociaria Oggi, di cui divenne direttore per un periodo.

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Due colonne in Apertura: il suo regno era quello. Talvolta si riduceva ad una sola colonna: accadeva quando la Cronaca di Franco Bonan era più sensazionale del solito e la Spalla a 7 colonne non gli bastava. Nonostante lo spazio dimezzato, Luca Sergio era capace di concepire trenta righe di analisi ineccepibile, comprensibile, inattaccabile su ogni piano.

Quelle righe pubblicate sull’Apertura (cioè le prime due colonne a sinistra) dell’edizione di Frosinone de Il Tempo erano Cassazione. Mai una smentita, nemmeno una semplice precisazione. Sarebbe stato un affronto: non al suo orgoglio ma all’ossessione e al rigore con cui Luca concepiva in un pomeriggio quell’analisi, accompagnata da tre o quattro MS con filtro e non di più e un caffè puntuale tra le 15 e le 15.30 durante la riunione nella stanza accanto da dove Gianluca De Luca teneva il timone di quel giornale con la saggezza infinita del marinaio che aveva incrociato le rotte di tutti i mari cittadini.

La politica vista dalla redazione

da sinistra: Luciano Renna, Gianluca De Luca, Enzo Salines, Giulio Celletti, Raffaele Maietta, Umberto Celani

Gianluca e Luca conoscevano ogni segreto, ogni retroscena, ogni dettaglio della politica cittadina e provinciale. E sulla base di quella conoscenza erano in grado di svelare ogni strategia, comprendere ogni trama, anticipare ogni azione della politica.

Spesso anche di suggerirla: ogni tanto la riunione si riduceva a una pianificazione sbrigativa perché doveva riunirsi il Comitato Cittadino della Democrazia Cristiana. E prima (ma anche dopo) i ras locali doveva passare nella stanza del direttore dove Luca Sergio e Gianluca De Luca ascoltavano la loro versione delle cose. Dando quel suggerimento che spesso cambiava la visione. Ci sono crisi non innescate o rapidamente risolte grazie a quelle tappe nella redazione de Il Tempo.

La stanza in fondo all’appartamento

A Luca era toccata la postazione nello stanzone in fondo all’appartamento di Piazzale de Matthaeis che oggi è occupato dall’ingegner Enzo Altobelli con la sua società Profima. Accanto alla finestra, alla luce della città, scriveva Francesco Puglisi (oggi l’unico superstite di quella squadra insieme ad Alessio Porcu). Accanto alla parete che divideva la sala dalla «cucina» del Caposervizio c’era la scrivania di Luca: lontano dalle finestre, appartato in un angolo, come a non voler apparire per essere ancora più incisivo l’indomani con quelle sue due colonne in apertura.

Lì si erano trasferiti dopo gli anni al Grattacielo e la direzione di Pino Alessandro. Un riposizionamento fisico voluto da Palazzo Wedekind, la sede centrale in piazza Colonna a Roma, dopo la nascita di Ciociaria Oggi che aveva decimato il gruppo storico portando nel nuovo quotidiano fondato da Giuseppe Ciarrapico i loro amici Umberto Celani e Franco Turriziani.

Il grafico sul muro

Una delle aperture di Luca Sergio

Alla parete, a ricordare ogni giorno che l’amicizia era una cosa diversa dal lavoro, c’era un grosso foglio da disegno con una griglia dei giorni del mese, pazientemente disegnata a mano da Gianluca. Lì, giorno dopo giorno, si disegnava poco alla volta un grafico: quello delle vendite del Tempo attestate tra le 3mila e le 4mila copie quotidiane e quelle di Ciociaria Oggi che in pochi anni aveva conquistato la sua fetta di pubblico fino a diventare il quotidiano principale.

A quelle vendite, Luca Sergio contribuiva in maniera sostanziale: con le sue due colonne autorevoli che ogni giorno tracciavano il punto politico o sindacale sul territorio provinciale, spiegavano cosa stava accadendo e perché. Una bussola indispensabile per i naviganti e chiunque volesse capire cosa stava accadendo.

Il rigore di una vita in redazione

Nonostante verso le 19.30 avesse finito e consegnato il pezzo in tipografia, restava fino alle 22 perché al Tempo si entrava insieme e si usciva tutti insieme: con umiltà pari alla sua esperienza sistemava i pezzi dei corrispondenti, faceva i titoli dopo avere controllato le altre pagine. Un’abitudine che aveva preso fin dall’inizio: 1961 i suoi primi articoli, direttore il fondatore Renato Angiolillo, poi Gaspare Barbiellini Amidei e capo delle Province un giovanissimo Gianni Letta.

Una quotidianità con la ‘cucina‘ che gli era venuta a mancare e lo aveva lasciati spaesato quando, trasferita a Roma la redazione provinciale de Il Tempo, Ciarrapico lo aveva voluto come direttore editoriale a Ciociaria Oggi.

Ogni settimana, sulla sua scrivania, accanto al pacchetto di MS che durava più giorni (a differenza delle Rothmans di Gianluca che duravano ore, superato solo da quella ciminiera a forma di giornalista che era Franco Bonan che ogni giorno faceva non meno di 3 pacchetti) appariva un disco in vinile o un CD immancabilmente di jazz, o un libro. «Un giorno, quando andrò in pensione me li leggerò tutti. Per ora li prendo e li metto da parte»: aveva una cultura vastissima, una conoscenza delle cose politiche infinita, un garbo e una gentilezza umana di altri tempi.

Il saluto

Ieri, all’età di 87 anni, l’Editore Supremo lo ha chiamato. Finalmente avrà il tempo per leggere quei libri ed ascoltare la sua musica. Alla moglie Elena mancherà il compagno di una vita intera, ai figli Enrico e Stefano mancherà un papà.

A noi resterà la dolcezza del suo ricordo, il rigore del suo stile, la solidità del suo insegnamento. E una collezione dei suoi articoli a due colonne in apertura.