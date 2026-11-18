È morto a 66 anni Antonio Lato, per tutti Tony 2001, parrucchiere di Cassino con salone in viale Dante. Tra i primi hairstylist della provincia di Frosinone, aveva puntato sul franchising e formato numerosi parrucchieri.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

«Hair & Progressive»: era il claim di Antonio Lato, per tutti Tony 2001 ed a Cassino voleva dire anticipare le mode prima che diventassero di tutti. Da lui, In viale Dante, si entrava per un taglio e si usciva con un’altra immagine. Da oggi ha abbassato la saracinesca della vita: Tony 2001 è scomparso all’età di 66 anni.

Antonio Lato Tony 2001 è stato uno di quelli che a Cassino non si sono limitati a fare un mestiere: lo hanno cambiato. Quando ancora il parrucchiere era considerato prevalentemente un artigiano dei capelli, lui aveva già trasformato quella professione in ricerca, stile, immagine e impresa. È stato uno dei primi hairstylist della provincia di Frosinone, un pioniere del franchising e soprattutto un innovatore capace di anticipare mode che sarebbero diventate patrimonio comune.

La sua scomparsa chiude una storia professionale importante ma lascia anche il ricordo di un uomo che ha attraversato la vita di almeno due generazioni di donne cassinate. Il suo salone principale, in viale Dante, è stato per anni una destinazione quasi obbligata per chi cercava qualcosa di più di un semplice taglio. Da Tony si andava per cambiare immagine, per sperimentare, per affidarsi a un professionista che sapeva vedere prima degli altri quello che poteva funzionare.

Colori, tagli e una bellezza senza barriere

Tony 2001

Colori, sfumature, tonalità, geometrie. Tony conosceva i segreti del mestiere e sapeva trasformarli in risultati di grande impatto. A lui viene ricondotta anche la creazione del taglio a farfalla, diventato negli anni una delle soluzioni più diffuse nel mondo dell’hairstyle. Non seguiva semplicemente le tendenze: le interpretava, le anticipava, talvolta le creava .

La sua idea di bellezza, però, non era mai una questione di status. Nel suo salone entravano donne di ogni età e condizione sociale. Non c’erano clienti di serie A e di serie B, né distanze da mantenere. C’era la stessa attenzione per tutte, la stessa disponibilità ad ascoltare, consigliare e trovare il look giusto. Tony aveva costruito una nicchia professionale nella quale la qualità non conosceva barriere e la semplicità dei rapporti umani contava quanto la bravura tecnica.

La scuola e il franchising

E poi c’erano i giovani. Perché una parte importante della sua eredità è rappresentata dai tanti parrucchieri che ha formato, ai quali ha trasmesso conoscenze, esperienza e passione. Non custodiva gelosamente i segreti del mestiere: li insegnava. Aveva capito che un professionista cresce davvero quando è capace di far crescere anche gli altri.

L’intuizione imprenditoriale lo aveva portato a scommettere presto sul franchising, mentre la sua sensibilità artistica lo aveva reso un riferimento per chi voleva lavorare sull’immagine femminile con strumenti e competenze nuovi. Due dimensioni diverse, unite dalla stessa curiosità e dalla voglia di non fermarsi mai a quello che già funzionava.

Oggi Cassino perde Tony

Cassino perde un professionista che ha contribuito a scrivere una pagina della storia commerciale e dell’hairstyle del territorio. Ma soprattutto perde Tony: l’uomo semplice dietro il personaggio, quello che aveva saputo costruire un rapporto autentico con le sue clienti e con chi aveva lavorato al suo fianco.

La sua firma non resterà soltanto nei tagli e nei colori che hanno accompagnato tante donne. Resterà nelle professionalità che ha formato, nelle attività che ha ispirato e nei ricordi di chi, entrando nel suo salone di viale Dante, sapeva di trovare molto più di un parrucchiere.