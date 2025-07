L’uomo che cambiò Isola del Liri partendo da un addio

Se ne va Enzo Quadrini, il sindaco che ha trasformato Isola del Liri. Il bivio delle dimissioni rassegnate negli Anni 90. La svolta del dopo Magliocchetti. La squadra trasversale che venne presa come modello dalla politica provinciale negli anni successivi. È morto, lasciando un'eredità significativa.

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Doveva essere la fine: fu invece il suo inizio. Un bivio imboccato senza pensarci troppo: con decisione e concretezza. Vincenzo Quadrini prese un foglio di carta e ci scrisse sopra le sue dimissioni da Consigliere comunale di Isola del Liri: erano gli Anni ’90, l’epoca oggi dimenticata di Dc e Psi e fuori c’erano le prime macerie di un mondo che stava per essere raso al suolo dal terremoto di Tangentopoli. Enzo ebbe l’intelligenza di capire che una stagione era finita e che sarebbe stato stupido fare finta di niente.

Finì lì la prima fase della sua carriera, anche se continuò comunque a darsi da fare per il suo territorio; sua, ad esempio, l’operazione che porterà Loreto Serapiglia in Provincia nella giunta del presidente Francesco Scalia.

Il ritorno

Enzo Quadrini

Enzo Quadrini, dirigente industriale prossimo alla pensione, sapeva di poter dare ancora molto alla sua città. E l’occasione si presenta alla fine degli Anni ’90, al tramonto della stagione del senatore Bruno Magliocchetti, il sindaco che teorizzò la nascita di Lirinia la città che doveva nascere dalla fusione tra Isola, Sora ed Arpino. E che per poco non realizzò: al referendum non mancarono molti voti.

Finita la stagione del senatore, Enzo Quadrini pose la sua candidatura. In un mondo contrapposto, fu capace di mettere a punto un disegno politico trasversale a partire da se stesso. Con un piede in quell’Udeur che era ‘la destra della sinistra e la sinistra della destra‘, con una squadra che metteva insieme gioventù ed esperienza, catalizzando a forza di governo una figura come quella dell’avvocato Lucio Marziale letto fino a quel momento solo come oppositore a prescindere. Fu una svolta. Prorompente e radicale. Un rientro trionfale: un cambio di scenario completo, tanto che il senatore Magliocchetti preferì abbandonare il suo ruolo di consigliere d’opposizione).

L’inizio di una lunga stagione politica. Sulla quale si può essere d’accordo oppure no (e le critiche non sono mancate); ma che ha cambiato, per sempre, il volto di Isola del Liri. Un esempio per tutti, c’era la sua firma sugli atti che hanno portato alla pedonalizzazione della zona della cascata: quello che, fino a poco più di 20 anni fa, era un quartiere isolato e dimenticato, un parcheggio, è diventato (e continua ad essere) il centro pulsante della città.

La capacità di cambiare Isola

Onestà intellettuale vuole che si dica che l’intuizione di trasformare radicalmente il volto del paese, da città fabbrica a fulcro della vita sociale e culturale era stata di altri. Le scelte però vanno portate avanti, governate, messe a terra con costanza ed impegno. Esattamente ciò che ha fatto Enzo Quadrini nei suoi anni come primo cittadino.

Anni scanditi da una routine semplice; la mattina dalle 7 in ufficio, fino alle 20. Tempo dedicato all’ascolto di tutti. Perché, ed è un’altra lezione importante, per Enzo non c’è mai stato un centro ed una periferia, ma solo una città, con tante realtà diverse, tutte da considerare. Per poi tornare nella sua casa a Quaglieri. Dove è rimasto fino alla fine. Un uomo del popolo. Fieramente di centro.

È lì che l’ex sindaco di Isola del Liri Vincenzo Quadrini è morto stamattina. Lasciando una città profondamente trasformata in meglio: il migliore risultato che ogni amministratore può desiderare di realizzare.