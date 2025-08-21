Padre Vittorio, il missionario con la valigia di legno e il cuore scolpito

Se ne va padre Vittorio Iacovissi, missionario della Consolata. Ha dedicato cinquant'anni alla giustizia in Amazzonia, creando legami profondi nelle comunità locali. La sua eredità vive nei cuori di coloro che ha toccato, promuovendo amore e aiuto senza giudizio.

Aveva lo sguardo di chi non si è mai abituato all’ingiustizia. Neanche quando l’ha vista ogni giorno per oltre cinquant’anni, tra le vene verdi dell’Amazzonia. Padre Vittorio Iacovissi, missionario della Consolata, nato a Frosinone il 27 febbraio del 1940, se n’è andato oggi, senza clamori. Come ha sempre fatto. Ma lasciando dietro di sé un solco profondo, come quello tracciato da una canoa sulla superficie calma del Rio Caquetá.

A darne notizia è stato il sindaco della sua città, Riccardo Mastrangeli, parlando a nome di tutta la comunità. Una comunità che ora piange un figlio illustre, che ha portato il nome di Frosinone fino ai villaggi perduti della Colombia e dell’Ecuador, dove la messa si celebra su tavole inchiodate a mano e il confessionale è un tronco piegato al vento.

Padre Victor con due famiglie

padre Iacovissi con i compagni di seminario

Lo chiamavano Padre Victor, lì dove il tempo si misura in chilometri a piedi e in risate condivise tra capanne e mangrovie. Diceva di essere fortunato, perché aveva “due famiglie”: quella di sangue, nella sua città natale, e quella costruita giorno dopo giorno con mani sporche di terra e cuore pulito, in mezzo alla selva. Non aveva niente, ma possedeva tutto.

“La rifarei altre mille volte”, rispondeva a chi gli chiedeva se tornerebbe indietro. Ma non indietreggiava mai, lui. Nemmeno quando gli bruciarono la jeep, nemmeno quando la guerriglia era così vicina da sentirne i sussurri nei villaggi. Bastavano una canoa, un cavallo o un fuoristrada, e padre Vittorio arrivava ovunque. Come ricordava il suo vescovo in Colombia: “Non c’è luogo che non abbia toccato, né anima che non abbia consolato”.

L’avevano festeggiato nel 2015, nella chiesa di Sant’Antonio, gremita come solo le chiese della gratitudine sanno essere. Cinquant’anni di sacerdozio, celebrati tra abbracci, battute in ciociaro e memorie dell’infanzia con “i ragazzi della Prebenda”: tra i suoi compagni di gioco, in quella Frosinone in bianco & nero, c’erano il fratello Giovannino, il futuro giornalista Amedeo Di Sora e quello che diventerà il prefetto Piero Cesari. L’ultimo di nove fratelli, aveva la vocazione nel midollo e la determinazione di chi sa che la fede non è un mestiere, è una scalata a mani nude.

La missione nel sangue

Padre Vittorio Iacovissi negli anni a Santa Francesca di Veroli

E non fu un colpo di fulmine, ma una chiamata che bussava da tempo, la vocazione. Padre Vittorio la seguì come si segue una stella polare: con fede cieca e scarponi ben piantati. Appena ordinato sacerdote, avrebbe voluto partire subito. Lo sguardo già puntato verso Sud, dove servono braccia, cuore e coraggio. Ma il vescovo di allora Giuseppe Marafini lo tenne ancora un po’ tra le alture di casa, affidandogli Santa Francesca, parrocchia incastonata nelle montagne di Veroli, dove ogni visita richiedeva chilometri a piedi e una volontà che pochi alla sua età avevano.

Era testardo, sì. Ma nel modo giusto. Due anni dopo, nel 1970, padre Vittorio spiccò il volo. Prima Manizales, poi Doncello, Guacamava, Cartagine Chaira. Tappe che sembrano nomi esotici per chi resta ma che per lui erano solo le coordinate di un amore fedele e instancabile. Era sempre Amazzonia, sempre frontiera: dove il caldo morde, le strade si perdono e le regole le detta la sopravvivenza. In quelle terre divise fra guerriglia e militari, lui passava leggero ma presente, come un filo d’acqua che scava la pietra. E arrivava sempre, ovunque. Perché non esisteva distanza che potesse contenere la sua missione.

Una strada per l’eternità

padre Iacovissi in una delle sue missioni

Non chiedeva medaglie, né strade intitolate. Gli bastava tornare, ogni tanto, per respirare l’aria di casa. Ma il suo ossigeno era là, tra le radure e i visi rugosi delle donne che ancora lo aspettano, in Colombia. Dove ogni suo gesto era un atto politico di amore. Padre Vittorio non predicava, praticava. Non giudicava, aiutava. Non si risparmiava, si donava.

E oggi che non c’è più, è più presente che mai. Nei sorrisi delle bambine di Florencia Torasso, nei campanelli arrugginiti di Guacamava, nei ricordi dei frusinati che lo chiamavano semplicemente “il missionario”.

Perché non servono statue a chi ha già lasciato un’eredità scolpita nei cuori.

La Jeep di padre Vittorio si è fermata, ma la sua strada continua.