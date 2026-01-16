Pasquale Di Massa, il sindaco con la visione tra Prima e Seconda Repubblica

È scomparso Pasquale Di Massa, storico sindaco di Coreno Ausonio e uomo della DC. Capace di attraversare le stagioni istituzionali senza perdere visione e valori. Simone Costanzo: "Un secondo padre”. Proclamato il lutto cittadino.

Veniva da lontano. Ma guardava con convinzione al futuro. Aveva attraversato tutta la Prima Repubblica ma aveva costruito il ponte per la Seconda. Che non lo aveva dimenticato e, anzi, ne ascoltava l’esperienza. Pasquale Di Massa ne aveva da vendere, in termini di politica e di amministrazione. Se n’è andato oggi, con serenità: lasciando un vuoto che non è solo affettivo ma profondamente politico, nel senso più alto del termine.

Chi era Pasquale Di Massa

Piazza Umberto I a Coreno Ausonio

Sindaco di Coreno Ausonio dal 1980 al 1995, funzionario INPS, uomo mite nei modi ma fermo nei valori, Di Massa è stato uno di quelli che hanno interpretato la politica come imponevano i tempi della Prima Repubblica. Nulla a che vedere con la retorica del servizio quotidiano contrapposto all’esercizio del potere: era un pragmatico, perché la bravura di un sindaco non si misurava con la bellezza delle sue chiacchiere ma con la sostanza dei finanziamenti che riusciva a farsi accordare dalla politica nazionale.

Erano anni in cui la politica era fatta di ascolto e di presenza: significava non chiudere mai il portone di casa, il primo che arrivava al mattino per incontrare il sindaco talvolta attendeva in corridoio che qualcuno si svegliasse. Erano tempi nei quali ogni amministratore doveva conoscere per nome tutte le famiglie, i loro problemi, i problemi che si era riusciti a risolvere a ciascuna, le speranze di una comunità intera. Anni nei quali, se il cielo portava pioggia, il sindaco si metteva in macchina e raggiungeva la fermata delle corriere a Pontecorvo per vedere se qualche concittadino fosse rimasto a piedi dopo le visite all’ospedale Pasquale Del Prete e fingendo di passare per caso lo riaccompagnava a casa.

Il vecchio Democristiano

Lino Diana

La sua formazione affonda le radici nella vecchia Democrazia Cristiana, quella autentica, territoriale, popolare. La DC di Domenico Testani, figura indimenticata della politica locale; del senatore Lino Diana; di Angelo Picano, già sottosegretario alle Partecipazioni Statali. Un mondo politico che oggi può apparire lontano ma che ha saputo costruire una classe dirigente capace di coniugare idealità e pragmatismo, mediazione e visione, governo e umanità. Pasquale Di Massa era figlio pieno di quella stagione, profondamente istituzionale nel modo di intendere la politica.

In quel mondo, centrale fu anche il rapporto umano e politico con Franco Costanzo: ex sindaco di Coreno Ausonio, storico segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Frosinone e soprattutto compagno di stanza all’INPS di Cassino. Non un dettaglio ma un simbolo. In quella stanza si intrecciavano lavoro, politica, confronto quotidiano, visione amministrativa. Un laboratorio silenzioso di quella classe dirigente che ha segnato per decenni la vita del territorio.

Lo sguardo lungo

Eppure Di Massa non è mai stato un uomo del passato. Al contrario, fu un sindaco all’avanguardia, tra i primi a comprendere l’importanza della comunicazione e delle nascenti televisioni locali, sostenendo l’individuazione di un ripetitore in anni in cui parlare di tecnologia nei piccoli comuni sembrava quasi un’eresia. Radici profonde, ma sguardo lungo.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un galantuomo, empatico, ironico, sempre disponibile al dialogo. Negli uffici dell’INPS di Cassino è stato per anni un punto di riferimento per decine e centinaia di anziani che in lui trovavano non solo competenza, ma ascolto e umanità. Anche questo è stato fare politica.

Simone Costanzo

Non è un caso che l’attuale sindaco di Coreno Ausonio, Simone Costanzo, abbia parlato di lui come di “un secondo padre, politico e personale”, proclamando il lutto cittadino nel giorno dei funerali. È il segno di un’eredità che non si misura solo nelle opere o nelle delibere, ma nello stile, nei valori, nelle relazioni costruite nel tempo.

Pasquale Di Massa se n’è andato a 78 anni, dopo una malattia affrontata con coraggio. Resta però la sua idea di politica: sobria, concreta, profondamente umana. In tempi di slogan e leadership urlate, il suo ricordo è quasi controcorrente. Ed è forse proprio per questo che oggi pesa così tanto.